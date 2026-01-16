La semana se termina con tiempo inestable, lluvias y cielos cubiertos en la mayor parte del país

El tiempo será inestable este viernes, con predominio de cielos nubosos y lluvias en a la mayor parte del España, según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). En el oeste de Galicia y puntos de Andalucía occidental y Estrecho serán fuertes y persistentes, ocasionalmente con tormenta. También serán abundantes en la vertiente atlántica sur y los Pirineos centrales, mientras que en el resto del territorio se prevén precipitaciones débiles. La agencia ha activado avisos naranjas ―que indican peligro importante― por mala mar en A Coruña durante toda la jornada y en Lugo y Pontevedra desde las 16.00.

El fin de semana comenzará un temporal marítimo en el mediterráneo, según anticipa la Aemet, que traerá con lluvias fuertes y vientos intensos en el área peninsular y Baleares. Se iniciará el sábado, aunque los días más adversos del episodio serán el lunes y martes de la semana próxima, y se prolongará hasta el miércoles. “Es posible que se produzcan daños en paseos marítimos y será peligroso acercarse a primera línea de costa”, detalla el portavoz, Rubén del Campo. También aclara que pueden producirse caídas de ramas o de árboles y que “las lluvias podrán provocar crecidas de cauces e inundaciones en zonas bajas”.

La cota de nieve se situará al comienzo de este viernes en torno a los 1.000 metros en la mitad noroeste de la Península y entre los 1.500 y los 1.700 metros en las sierras del sureste, pudiendo bajar a los 800 metros en el cuadrante noroeste. Habrá bancos de niebla en entornos de montaña de la vertiente atlántica y meseta Sur. Se espera que Canarias también se vea afectada por el frente que pasará por la Península, con predominio de cielos nubosos y lluvias en el norte de las islas, también posibles de forma aislada en el resto.

Las temperaturas máximas descenderán en la mayor parte de los interiores del este peninsular y permanecerán con pocos cambios en el resto del territorio. Las mínimas aumentarán en la mitad este y sureste de la Península, con ligeros descensos en el noroeste y pocas variaciones en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular y además heladas moderadas en el Pirineo, que también afectarán a zonas de la meseta Norte.

El sábado seguirá lloviendo en Galicia y comenzará el temporal mediterráneo con precipitaciones en el centro y este peninsular y también en Baleares. Según las predicciones, las más abundantes se producirán en el Pirineo aragonés, Cataluña y Baleares, donde podrán ser fuertes, persistentes y estar acompañadas de tormentas con nevadas a partir de unos 1.000 metros. Las temperaturas serán más bajas y habrá heladas en buena parte de la meseta norte y los páramos del centro y este de la Península.

El domingo amanecerá con heladas en amplias zonas del interior, “en muchos casos con valores entre 2 y 4 grados Celsius bajo cero”, según adelanta Del Campo. Continuarán las lluvias en la fachada mediterránea, especialmente en Cataluña y Baleares, donde serán fuertes y persistentes. También podría haber precipitaciones abundantes en el norte de Aragón y nevadas muy copiosas en los Pirineos a partir de unos 1.300 metros. En el Cantábrico oriental y en la costa andaluza también podría llover, pero de forma más débil.

A partir del lunes, los vientos del este soplarán con rachas muy fuertes en zonas costeras del Mediterráneo y provocarán un temporal marítimo importante, con olas que podrían superar los cuatro metros en el área mediterránea. “Ese día lloverá en Galicia, pero será Cataluña, el norte de Aragón y Baleares, donde esperamos las precipitaciones más intensas, con nevadas muy copiosas en los Pirineos a partir de unos 1.400 metros”, explica el portavoz. Las temperaturas no variarán demasiado, hará frío y habrá heladas en el interior peninsular, propio de la época del año.