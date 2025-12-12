Llega la borrasca ‘Emilia’, que dejará vientos y lluvias intensas el fin de semana en el sur peninsular y Canarias
La Aemet prevé un temporal de gran impacto en estos días, con precipitaciones intensas y fuerte oleaje en las zonas costeras
El mal tiempo tomará protagonismo este fin de semana en buena parte de España. Un frente atlántico dejará este viernes lluvias abundantes en el oeste peninsular —especialmente en Huelva— antes de que la borrasca Emilia, que se formará al suroeste de la Península, dispare la inestabilidad entre el sábado y el domingo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones muy fuertes y persistentes en el entorno del Estrecho y en Canarias, además de rachas intensas de viento y temporal marítimo en las zonas costeras más expuestas.
Viernes: lluvias avanzando de oeste a este
El frente atlántico provocará cielos nubosos y precipitaciones en gran parte de la mitad occidental de la Península, mientras que en la fachada oriental serán más dispersas y ocasionales. Baleares quedará al margen, con intervalos nubosos y solo algún chubasco aislado. Los acumulados más significativos se concentrarán en Huelva, donde las lluvias podrán ser localmente fuertes y persistentes. A lo largo del día tenderán a extenderse hacia el Estrecho y zonas de Málaga. En Galicia también se esperan lluvias, más intensas al principio en la fachada atlántica.
🌀🟠 Efectos de la borrasca Emilia este viernes 👉— AEMET (@AEMET_Esp) December 12, 2025
➡️ Canarias: viento fuerte, lluvia intensa y fenómenos costeros: olas de más de 5 metros. Acercarse al mar es peligroso.
➡️ Galicia: olas de más de 6 metros.
➡️ Área del Estrecho: lluvias muy fuertes y persistentes. pic.twitter.com/SJOM4DYkmU
En Canarias habrá cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones que podrán ser persistentes en el norte de las islas montañosas y que, al final del día, podrían ser fuertes y venir acompañadas de tormenta en las islas orientales. El viento soplará con rachas muy fuertes del norte en el archipiélago. La nieve aparecerá en las montañas del noroeste peninsular a partir de 1.500–1.800 metros, mientras que en Canarias caerá por encima de los 2.000 metros. En el nordeste peninsular son probables heladas débiles. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, mientras que las mínimas subirán en la mitad occidental.
Sábado: ‘Emilia’ intensifica la inestabilidad
La formación de la borrasca Emilia al suroeste de la Península traerá un aumento claro de la inestabilidad en Canarias, el sur peninsular y el Mediterráneo. Predominarán los cielos nubosos o cubiertos y se prevén precipitaciones en Canarias, Baleares, el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla y en buena parte del tercio oriental. Los mayores acumulados se esperan en Cádiz, Ceuta, Málaga y, especialmente, en el norte de las islas Canarias montañosas, donde las lluvias podrán ser fuertes, persistentes y acompañadas de tormenta. De forma local podrían superar los 100 litros por metro cuadrado. Con menor probabilidad, también podrían registrarse acumulados significativos en puntos del sureste peninsular.
La cota de nieve en Canarias se situará entre 1.700 y 2.000 metros, pudiendo descender de manera puntual hasta los 1.400. Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental peninsular y bajarán de forma acusada en Canarias. Las mínimas descenderán en el Cantábrico, el cuadrante noroeste y el archipiélago, y aumentarán en el Mediterráneo y en Andalucía. El viento del norte soplará con fuerza en Canarias, con rachas muy fuertes, y habrá episodios de levante intenso en el Estrecho y en Alborán. También se formarán bancos de niebla matinales en zonas del tercio este y del norte peninsular.
Domingo: lluvias intensas en el este y en Canarias
La inestabilidad continuará el domingo, con la borrasca Emilia todavía situada al suroeste peninsular. Las nubes tenderán a desplazarse hacia el nordeste, mientras que en Canarias comenzarán a abrirse claros. En el resto del territorio predominará la nubosidad baja. Las precipitaciones se esperan en ambos archipiélagos, en el Estrecho, Alborán y en la mayor parte del tercio oriental peninsular, con posibilidad de extenderse a otras zonas del sureste. Podrán ser fuertes y venir acompañadas de tormenta e incluso de granizo ocasional en la fachada oriental y en el norte de las islas Canarias montañosas, donde serán probables en forma de nieve por encima de los 2.000 metros.
Persistirán los bancos de niebla en interiores de Galicia, del centro norte y del tercio oriental, pudiendo ser localmente persistentes. Las temperaturas máximas subirán en el Cantábrico, Canarias y Melilla, mientras que en el resto apenas variarán. Las heladas seguirán siendo débiles en zonas de montaña de la mitad norte y en puntos de la Meseta Norte.
Los vientos darán algo de tregua respecto a días anteriores. En Canarias seguirán soplando con intensidad al principio del día, pero amainarán progresivamente. En la Península predominarán los vientos de componente este, con intervalos de levante fuerte en el Estrecho y Alborán, donde aún podrán registrarse rachas muy fuertes.
