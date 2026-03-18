La falta de suministro eléctrico agrava la lista de obstáculos para construir a mayor velocidad

Los efectos de la ofensiva militar iniciada por Estados Unidos e Israel sobre Irán hace casi un mes han sobrepasado ampliamente las fronteras del país islámico. Las bombas han congestionado el estrecho de Ormuz, tensando el mercado energético mundial y poniendo en jaque contadores y facturas de la luz. Una tensión que vuelve a otorgar a la electricidad su condición de piedra Rosetta para el bolsillo de los ciudadanos, que, como pronostican los expertos, podrían verse agujereados por la subida de las tarifas eléctricas. Este contratiempo energético se suma a otro directamente vinculado a la construcción de vivienda, que en España adolece —según lamenta el sector— de una enorme incapacidad para abastecer la actual demanda.

Levantar obra nueva pasa por ser uno de los remedios para combatir la crisis de acceso que más consenso generan entre los actores del sector inmobiliario. Aumentar la oferta supone poner la primera piedra para afrontar la situación actual, aunque la colocación de todos los demás ladrillos resulta un proceso tedioso, en el que intervienen distintas administraciones, y al que se suma últimamente la incapacidad de la red eléctrica española para abastecer a las nuevas urbanizaciones, según denuncian los promotores.

Este colectivo advierte de que en 2025 apenas se atendió el 12% de las solicitudes de acceso y conexión a la red eléctrica que realizaron las empresas eléctricas. Así, solo se concedieron 4,5 gigavatios de acceso y conexión; mientras que el 66% (25 GW) no pudieron ser atendidos, y el 22% restante (8,5 GW) continúan en tramitación. En 2024, último año del que hay datos globales resueltos, el sector urbanístico solicitó 6,7 gigavatios de acceso a la red eléctrica, de los que algo más de tres, prácticamente la mitad, se quedaron sin asignar, dejando sin suministro y, por tanto, sin capacidad de desarrollo a 300.000 viviendas solo en la capital. Son cálculos de la patronal madrileña Asprima.

“Al urbanismo hay que darle la vuelta como un calcetín“, argumenta Jorge Ginés, director general de Asprima. El representante regional de los promotores señala que la falta de abastecimiento eléctrico “es una piedra en el zapato más” que provoca la dilación en la finalización de las obras de nueva construcción. Marta Castro, directora de Regulación de AELEC, la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica que representa a Iberdrola, Endesa, EDP y Naturgy, entre otras empresas del sector, eleva la apuesta y asegura que esta incapacidad de conexión lleva a que se abandonen algunos de estos proyectos urbanísticos, aunque sean “un porcentaje pequeño”. “Los promotores somos inasequibles al desaliento y, después de estar durante 20 años tratando de sacar un proyecto adelante, y poniendo dinero, eso no se va a abandonar de ninguna manera”, contraviene Ginés.

Sin embargo, ambos consideran que no solo es necesario mejorar la potencia de las redes españolas, sino también cambiar el sistema de entrega actual que premia a quienes realizan antes la solicitud. “En construir un centro de datos se tarda tres años. Nosotros en hacer un barrio entero, más de una década. No puede ser que se entregue la potencia de acuerdo con ese criterio, sobre todo cuando la situación actual es la que es, y se quiere ampliar el parque de vivienda lo antes posible", incide Ginés. Según su opinión, es necesario que “administraciones, desarrolladores de suelo y compañías eléctricas trabajen conjuntamente para saber dónde es necesario hacer una planificación”.

Desde el Ministerio de Vivienda se desentienden de esta reclamación, puesto que señalan que corresponde atenderla al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. Sin embargo, defienden que construir nuevos edificios residenciales es “imprescindible” para hacer frente a la situación actual. De ahí que Casa 47, el ente que concentra todas las políticas públicas en esta materiaCasa 47, el ente que concentra todas las políticas públicas en esta materia en sustitución del Sepes, cuenta con 2.400 suelos cedidos por la Sareb con potencial para construir 55.000 viviendas nuevas destinadas al alquiler asequible.

Renovar electrodomésticos

Junto a la demanda de electrificar el nuevo parque de vivienda, cabalga la necesidad de descarbonizar el que ya existe para alcanzar los distintos compromisos climáticos adquiridos con Europa. Un informe elaborado por AELEC y Deloitte señala que el sector residencial debe triplicar el ritmo de reducción de emisiones de los últimos años para cumplir con los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) para 2023-2030. Según sus cálculos, entre 2019 y 2022 el ritmo fue de apenas una reducción del 1,8%, y entre 2022 y 2025, del 5,6%. Sería necesario rebajarlo un 9% adicional entre 2025 y 2030 para alcanzar los baremos pactados. Para lograrlo, esta asociación reclama la rehabilitación de 1,4 viviendas entre 2021 y 2030, así como la renovación de los electrodomésticos de muchos domicilios.

Sin embargo, la demanda de agilizar el ritmo actual de dependencia de energías fósiles por otras con menores índices de emisiones choca con el optimismo desplegado en esta materia por Vivienda. El departamento que dirige Isabel Rodríguez celebró, durante el traslado a audiencia pública del Plan Nacional de Renovación de Edificios (PNRE), que España había logrado reducir un 10% las emisiones residenciales entre 2020 y 2023. Algo en lo que influyeron sobremanera las 540.000 rehabilitaciones de viviendas al año que se realizaron en ese periodo. Las estimaciones del ministerio prevén una reducción de un 25% para 2030 y de un 33% para 2035, superando ampliamente los objetivos de reducción del 16% y del 20% para esos mismos años fijados por la directiva europea.

Alternativas sostenibles

El envejecimiento del parque residencial español supone un obstáculo considerable en la carrera por alcanzar la descarbonización total. Más de la mitad, el 55%, se construyó antes de 1980, cuando todavía no habían entrado en vigor las distintas normativas en materia de eficiencia energética. De ahí que, más allá de construir casas de acuerdo con los nuevos estándares, sea necesario acometer reformas en el resto de edificios. Según un estudio elaborado por el think tank Oikos, una gran parte de las viviendas tienen calificaciones bajas o muy bajas (etiqueta E, F o G); mientras que apenas un 1% cuenta con el certificado A. En el informe señalan que 2,4 millones de viviendas podrían actualizarse a través de actuaciones de aislamiento; 1,2 mediante el impulso de la aerotermia, y alrededor de 300.000 impulsando redes de calor.

El informe de AELEC y Deloitte apuesta por la bomba de calor “como una alternativa sostenible y competitiva” para climatizar los hogares. El texto recuerda que en 2024 se vendieron más de dos millones de unidades en Europa, y que su eficiencia es “cuatro veces mayor la caldera”, con unas emisiones “hasta 10 veces inferiores”.