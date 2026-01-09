Los precios de la vivienda en España crecen a un ritmo del 12,8%, más del doble de la media europea

La crisis en el acceso a la vivienda es un fenómeno global que castiga duramente a Europa. El aumento de los precios de los inmuebles circula por todo el continente europeo, y los datos de España figuran en los puestos más elevados de la tabla. Según los datos publicados este viernes por Eurostat, correspondientes al tercer trimestre de 2025, el precio de la vivienda ―tanto de nueva construcción como de segunda mano― creció un 2,9% respecto al segundo trimestre; y un 12,8% si la comparación se extiende hasta el mismo trimestre de 2024. Se trata de la sexta variación trimestral más elevada de toda la Unión Europea; y también de la sexta subida interanual más alta de los 27 países comunitarios. En ambos casos, son subidas que se sitúan considerablemente por encima de las de la UE en su conjunto: del 1,6% y 5,5%, respectivamente.

Los datos de la oficina estadística europea para los meses de julio, agosto y septiembre ―un trimestre en el que el mercado suele ralentizarse y se firman menos operaciones― no muestran, sin embargo, una relajación en el alza de los precios, aunque sí un estancamiento en la tendencia. En el conjunto de la UE, los precios crecieron un 1,6%, el mismo porcentaje que en el segundo trimestre del año, y solo dos décimas por encima de la marca del primero (1,4%). Respecto a la variación interanual, los precios se elevaron un 5,5% sobre el mismo momento de 2024, una cifra igual que la del segundo trimestre, aunque en este caso, son dos décimas menos que en los primeros tres meses de aquel año (5,7%).

La situación española sigue siendo una de las más destacadas del continente dentro de la problemática de la vivienda. La evolución de los precios año tras año muestra que el mercado inmobiliario nacional se mantiene como uno de los más boyantes por la creciente demanda y la escasa oferta que continúan inflamando la situación. El incremento interanual del 12,8% que se ha dado en el tercer trimestre de 2025 solo se ve superado por Hungría (21,1%), Portugal (17,7%), Bulgaria (15,4%), Croacia (13,8%) y Eslovaquia (13,4%). En esta lista, tan solo Finlandia muestra un dato negativo, es decir, que refleja una relajación de los precios (-3,1%) respecto al año anterior. Chipre (0,1%) y Francia (0,7%), sin llegar a caer, también evidencian un frenazo llamativo en el alza de los precios.

Eurostat analiza el comportamiento de los países a partir del Índice de Precios de la Vivienda (IPV), que mide los cambios en los precios de transacción de las viviendas compradas por los hogares (pisos, casas unifamiliares, casas adosadas, etc.), tanto de nueva construcción como existentes, independientemente de su uso final y de sus anteriores propietarios. De acuerdo con esta evolución, la muestra tomada a lo largo de los años señala que tras una fuerte caída entre el segundo trimestre de 2011 y el primer trimestre de 2013, los precios de la vivienda en la UE se mantuvieron más o menos estables entre 2013 y 2014.

A principios de 2015, en cambio, se produjo una rápida subida, y los precios de la vivienda aumentaron más rápido que los alquileres hasta el tercer trimestre de 2022. Desde el cuarto trimestre de ese año, los precios de la vivienda han caído durante dos trimestres consecutivos (-1,4% y -0,8%) antes de volver a subir en el segundo y tercer trimestre de 2023 (+0,4% y +0,6%). En el cuarto trimestre de 2023 se produjo una ligera disminución (-0,2 %), seguida de sucesivos aumentos del primer trimestre de 2024 al tercer trimestre de 2025 (+0,6 %, +1,9 %, +1,6 %, +0,7 %, +1,4 %, +1,6 % y +1,6 %, respectivamente).

Bum del alquiler

En cuanto a los alquileres, el informe elaborado por la oficina estadística señala que desde 2015 hasta el tercer trimestre de 2025, los precios de los arrendamientos aumentaron un 21,1% y los de compra, un 63,6% en la Unión Europea. En el tercer trimestre de 2025, los alquileres en la Unión aumentaron un 0,9% y los precios de las viviendas un 1,6% en comparación con el segundo trimestre de 2025.

En cuanto a los datos por países, a lo largo de la última década, esto es, comparando los datos del tercer trimestre de 2025 con los de 2015, los precios de las viviendas aumentaron más que los alquileres en 25 de los 26 países de la UE, para los que hay datos disponibles. Durante este período, los precios de las viviendas se triplicaron con creces en Hungría (+275%) y se duplicaron en 11 países, con los mayores aumentos observados en Portugal (+169%), Lituania (+162%) y Bulgaria (+156%). Finlandia fue el único país donde los precios de las viviendas disminuyeron durante este período (-2%).