El fin de la resiliencia global

La economía mundial demostró en 2025 una capacidad de adaptación notable. A pesar de los continuos sobresaltos provocados por las políticas erráticas de la Administración de Trump, desde amenazas arancelarias hasta guerras comerciales intermitentes, los mercados y las economías desarrolladas resistieron con una solidez que sorprendió a muchos analistas. Sin embargo, conforme nos adentramos en 2026, existen razones fundamentadas para pensar que esta resiliencia puede estar llegando a su límite. Tres factores principales configuran un panorama significativamente más complejo que el año anterior: las limitaciones de la política monetaria estadounidense, la desaceleración acelerada de China y los múltiples desafíos que enfrenta Europa.

El primer obstáculo viene de la Reserva Federal. Muchos inversores y economistas habían anticipado un ciclo agresivo de recortes de tipos de interés que proporcionaría un colchón de seguridad ante cualquier debilitamiento económico. Sin embargo, la inflación ha demostrado ser mucho más persistente de lo esperado. Los precios subyacentes se mantienen obstinadamente por encima del objetivo del 2%, alimentados por un mercado laboral que sigue fuerte y por presiones en sectores clave como servicios y vivienda. Esta situación coloca a la Fed en una posición incómoda: no puede relajar significativamente su política monetaria sin arriesgarse a reavivar las presiones inflacionarias que tanto esfuerzo costó controlar. El margen de maniobra se ha estrechado dramáticamente, y con ello desaparece uno de los principales amortiguadores que sostuvo la economía durante los turbulentos años anteriores.

El segundo factor de preocupación proviene del gigante asiático. La economía china está experimentando una desaceleración más pronunciada de lo previsto, con el sector inmobiliario aún sumido en una crisis estructural, el consumo interno débil y las exportaciones amenazadas por la fragmentación del comercio global. Esta ralentización no es un problema aislado de Pekín, puesto que sus consecuencias se propagarán por toda Asia, región que depende críticamente de China como motor de crecimiento, destino de exportaciones y fuente de inversión. Desde Corea del Sur hasta el sudeste asiático, las economías emergentes que habían apostado por integrarse en las cadenas de valor chinas probablemente tengan que afrontar un ajuste doloroso en 2026, especialmente si se produce una corrección en la demanda de semiconductores y otros productos relacionados que Asia ha exportado masivamente a EE UU, lo que explica la resiliencia de esta parte del mundo en 2025 a pesar de los aranceles de Trump.

Pero quizás ninguna región enfrenta un comienzo de año más desafiante que Europa. El continente se encuentra atrapado en una tormenta perfecta. Por un lado, sufre un shock de competitividad brutal proveniente de China. Las empresas chinas no solo han alcanzado a sus rivales europeas en sectores tradicionales como automoción y maquinaria, sino que las superan en tecnologías verdes y digitales. Este desafío se ve agravado por una apreciación del euro del 35% en términos reales frente al yuan, haciendo que los productos europeos sean prohibitivamente caros en los mercados globales mientras las importaciones chinas inundan el mundo.

Además del reto económico chino, Europa debe lidiar con una Rusia cada vez más beligerante en su frontera oriental, lo que va a obligar a aumentos sustanciales en el gasto de defensa justo cuando las finanzas públicas están bajo presión. Y por si fuera poco, la Administración de Trump ha dinamitado efectivamente la alianza transatlántica, dejando a Europa geopolíticamente aislada y económicamente vulnerable. En definitiva, 2026 arranca con un cóctel de desafíos sin precedentes: herramientas de política monetaria limitadas para el banco central que emite la moneda de reserva mundial, el dólar, el lastre de China, y una Europa asediada por todos los flancos. La resiliencia que caracterizó 2025 fue admirable, pero puede haber agotado sus reservas.