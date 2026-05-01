1 de mayo: día histórico para UE–Mercosur

El acuerdo comercial que empieza aplicarse podrá demostrar su valor económico, lo que será decisivo para la credibilidad y estabilidad a largo plazo

Texto en el que el autor aboga por ideas y saca conclusiones basadas en su interpretación de hechos y datos

El 1 de mayo, mientras gran parte del mundo —especialmente en Europa y América del Sur— conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, se alcanzará otro tipo de hito internacional de especial relavancia. Ese mismo día, la Unión Europea y el Mercosur comenzarán la aplicación provisional de un acuerdo histórico, marcando un punto de inflexión en una de las negociaciones comerciales más largas y complejas de la era moderna.

Esta coincidencia es más que simbólica. Un día tradicionalmente asociado a los derechos laborales y al progreso social ahora también señalará un renovado compromiso con la integración económica, la cooperación internacional y la prosperidad compartida entre dos regiones que, en conjunto, representan cerca de una quinta parte del PIB mundial.

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo UE–Mercosur ha evolucionado hasta convertirse en una de las asociaciones interregionales más ambiciosas jamás intentadas. No es solo un acuerdo comercial, sino un marco integral que conecta a ambas regiones a través del comercio, la inversión, el diálogo político y la cooperación.

Más allá de su importancia para ambas regiones, la relevancia de este paso radica en su impacto geopolítico. La economía global está cada vez más marcada por la confrontación, la competencia estratégica y una tendencia hacia un comercio más politizado o incluso instrumentalizado. En este contexto, el acuerdo UE–Mercosur envía un mensaje claro: la cooperación abierta y basada en reglas entre regiones sigue siendo posible, y la integración económica entre socios afines con valores compartidos es la mejor manera de generar resultados concretos en beneficio mutuo de empresas y ciudadanos.

En términos prácticos, esto significa que a partir del 1 de mayo el acuerdo comenzará a transformar las relaciones económicas entre ambas regiones. Los aranceles sobre una gran parte de los bienes comenzarán a reducirse o eliminarse, abriendo un acceso sin precedentes entre dos mercados que históricamente habían permanecido relativamente cerrados entre sí. El alcance es significativo: el acuerdo cubre hasta el 99% de las líneas arancelarias para las exportaciones del Mercosur y alrededor del 91% para las exportaciones europeas. Además, las empresas se beneficiarán de un mejor acceso a los mercados de servicios y contratación pública, así como de procedimientos aduaneros simplificados que reducen costos e incertidumbre.

Al mismo tiempo, el acuerdo introduce mecanismos de cooperación regulatoria destinados a facilitar el comercio sin reducir estándares. Esto es particularmente relevante en áreas como las medidas sanitarias y fitosanitarias, donde el principio de precaución de la UE se mantiene plenamente, garantizando que la apertura no se produzca a expensas de la protección del consumidor.

Para Europa, el acuerdo ofrece acceso a nuevos mercados, asegura cadenas de suministro y fortalece los vínculos con una región rica en recursos naturales y materias primas estratégicas. Para el Mercosur, representa una puerta de entrada a uno de los mercados más sofisticados del mundo, generando incentivos para mejorar la productividad, la regulación y atraer inversiones. En ambos casos, refleja un interés compartido en diversificar alianzas en un contexto de creciente incertidumbre del comercio global.

El acuerdo también constituye un hito en materia de sostenibilidad en el comercio. En relación con la deforestación, una de las principales preocupaciones del público europeo, incluye compromisos para adoptar medidas que permitan detenerla para 2030. Asimismo, el cumplimiento del Acuerdo de París sobre cambio climático es un elemento esencial del acuerdo. Sin embargo, en el contexto de las controversias sobre medidas ambientales de la UE, como el Reglamento de Deforestación, el acuerdo también incorpora mecanismos para abordar aquellas medidas ambientales que las partes consideren que afectan indebidamente los beneficios esperados del acuerdo.

No obstante, el 1 de mayo no debe verse como el final del camino, sino como el comienzo de su fase más compleja. La aplicación provisional pondrá a prueba el acuerdo en la práctica. Requerirá que los países adapten sus marcos regulatorios, fortalezcan sus instituciones y gestionen sensibilidades internas. También generará inevitablemente debates, especialmente en sectores que se sientan expuestos a una mayor competencia.

Más importante aún, no debe ocultar lo que aún queda pendiente. El acuerdo todavía debe completar su proceso de ratificación plena, incluida la opinión pendiente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la votación final del Parlamento Europeo una vez emitida dicha opinión, y la aprobación de todos los Estados miembros. Sin embargo, desde el 1 de mayo el acuerdo comenzará a aplicarse y podrá demostrar su valor económico, lo cual será decisivo para la credibilidad y estabilidad a largo plazo de la asociación.

Igualmente de importantes son los pilares vinculados a asuntos políticos y de cooperación del acuerdo más amplio. Estas dimensiones suelen ser menos visibles que la reducción arancelaria, pero son esenciales para sostener la relación en el tiempo. Proporcionan la base institucional para el diálogo, la cooperación en sostenibilidad y la gestión de controversias y compromisos. Cabe destacar que partes de estos pilares también pueden aplicarse provisionalmente, lo que permite profundizar la relación más allá del comercio incluso antes de la ratificación completa.

La coincidencia del 1 de mayo con el Día del Trabajo recuerda que la política comercial afecta en última instancia a las personas, no solo a los mercados. Si se implementa correctamente, este acuerdo tiene el potencial de generar crecimiento, crear empleo y reducir la pobreza en ambas regiones. Pero ese resultado no es automático: dependerá de cómo gobiernos, empresas e instituciones traduzcan este marco en resultados concretos.

El 1 de mayo marca un gran paso adelante para la UE–Mercosur. Pero aún quedan desafíos: asegurar que este acuerdo histórico pase de la aplicación provisional a la ratificación completa, y de la promesa a un impacto duradero.