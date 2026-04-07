Oracle lleva a las tecnológicas a su mayor oleada de despidos desde 2023 por el avance de la IA

La firma Challenger, Gray & Christmas calcula más de 50.000 bajas en el primer trimestre y prevé más ajustes de plantilla en 2026

La industria tecnológica ha vivido un inicio de año con un fuerte repunte de los despidos entre las grandes empresas del sector, en plena implantación de las soluciones relacionadas con la inteligencia artificial (IA). Oracle, Amazon o Meta figuran entre las empresas con mayores ajustes en marcha.

Según un nuevo informe publicado por la firma especializada Challenger, Gray & Christmas, los despidos en el sector tecnológico de Estados Unidos se encuentran, en lo que va del año, en su peor momento desde 2023. La firma de recolocación laboral indicó que las empresas tecnológicas con sede en EE UU anunciaron 52.050 recortes de empleo en el primer trimestre de 2026, incluyendo 18.720 despidos solo en marzo. Esta cifra del primer trimestre supone un incremento del 40% con respecto al mismo periodo del año anterior, cuando los ajustes afectaron a 37.097 personas, y aún no contabiliza el recuento final de las bajas en Oracle, cuyo impacto concreto se desconoce por ahora.

Según Challenger, Gray & Christmas, es probable que en 2026 se produzcan más despidos en empresas tecnológicas. Estos expertos señalan que el total de marzo se debió principalmente a una reducción de plantilla en Dell, en torno a 11.000 trabajadores, cerca del 10% del total de su fuerza laboral, tal y como figuraba en su último informe anual. “Al parecer, Oracle empezó a realizar despidos a finales del mes pasado, aunque la compañía no ha publicado una cifra total. Mientras tanto, Meta está llevando a cabo despidos en su división Reality Labs, ya que se centra en su transición hacia la inteligencia artificial”, señala la firma, que añade que las “empresas están destinando presupuestos a inversiones en IA a costa de la pérdida de empleos”.

La sustitución real de puestos de trabajo se observa especialmente en las empresas tecnológicas, donde la IA puede reemplazar las funciones de programación. Ahora bien, otros sectores están poniendo a prueba los límites de esta nueva tecnología y, si bien no pueden reemplazar los empleos por completo, sí está provocando ya su pérdida, afirmó Challenger.

“Las empresas están destinando presupuestos a inversiones en IA a expensas de los empleos”, afirmó Challenger en un comunicado, añadiendo que la “sustitución real de puestos de trabajo se observa en las empresas tecnológicas, donde la IA puede reemplazar las funciones de programación”. Así, Challenger señaló que la IA fue la principal causa de los recortes de empleo en todos los sectores, representando el 25% del total de despidos en marzo.

Las cifras de Challenger, pese a ser históricos, no incluyen aún los despidos procedentes del ajuste de plantilla presentado por Oracle en los últimos días. La compañía de Larry Ellison desató un terremoto, al comunicar el despido por correo electrónico a miles de trabajadores. La empresa no ha precisado el número exacto de personas afectadas, si bien la prensa especializada de EE UU, habla de entre 20.000 y 30.000 salidas (la plantilla actual ronda de los 162.000 trabajadores).

Con el ajuste, que afecta a países como EE UU e India, Oracle podría generar entre 8.000 y 10.000 millones de dólares en flujo de caja libre adicional. La firma está envuelta en un agresivo plan de inversiones en infraestructuras de IA para poder cumplir los compromisos con clientes como OpenAI, valorados en más de 300.000 millones de dólares. La empresa, que emitió deuda por 25.000 millones hace pocas semanas, ha visto cómo el coste de proteger su deuda se disparaba hasta nuevos máximos históricos.

En España, Oracle cerró a finales de 2025 un acuerdo para un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a dos de sus tres entidades legales, Oracle Ibérica y Oracle Global Services, si bien con afectación a la tercera entidad legal, Oracle Sovereign Cloud. Inicialmente, el ajuste afectaba a 171 personas, si bien fuentes sindicales señalan que el número final de salidas ha sido de 53 personas.

Pero Oracle no es la única. Meta tiene en marcha planes para reducir su plantilla en cerca de un 20%, en un momento en el que la matriz de Facebook está acometiendo el desarrollo de nuevas soluciones de IA, además de afrontar una inversión multimillonaria en infraestructuras para esta tecnología, que este año podría situarse en un rango entre 115.000 y 135.000 millones de dólares.

Amazon, que este año invertirá a su vez cerca de 200.000 millones de dólares en infraestructuras de IA, anunció en enero la salida de 16.000 personas. En octubre de 2025, había acometido un ajuste global que afectó a 14.000 efectivos de su plantilla corporativa, incluidos cerca de un millar en España.

A su vez, Block, la empresa de Jack Dorsey, el cofundador de Twitter, anunció en febrero el despido de 4.000 empleados, un 40% de su plantilla, en un ajuste descrito como una apuesta por la IA que cambiará el futuro de la productividad laboral.

Salesforce, también envuelta en una amplia reorganización derivada del posible impacto de la IA en sus negocios, recortó en febrero pasado cerca de 1.000 empleos dentro de una reorientación de su estrategia hacia la unidad de IA, Agentforce. Otros casos sonados: Autodesk anunció un recorte del 7% de su plantilla, Pinterest recortó su fuerza laboral en cerca de 15%, y Atlassian anunció 1.600 despidos para centrarse en productos y software empresarial basados ​​en IA.