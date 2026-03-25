El Instituto de la Empresa Familiar propone a Eloi Planes (Fluidra) como nuevo presidente

Sustituirá a Ignacio Rivera (Estrella Galicia) y su nombramiento será ratificado en la asamblea anual de socios que se celebrará en mayo en Barcelona

Cambio de presidencia en el Instituto de Empresa Familiar (IEF). Ignacio Rivera, presidente de Estrella Galicia, la cuarta cervecera que más produce en España, deja en mayo su cargo tras dos años en el mismo, tal y como marcan los estatutos del IEF, el mayor lobby de España, del que forman parte cien de las mayores compañías como Mercadona, Puig, Acciona, Banco Santander o Coca-Cola Europacific Partners y cuya facturación equivale al 16% del Producto Interior Bruto en España.

La junta directiva del organismo celebrada este mediodía en Murcia ha propuesto como sustituto a Eloi Planes, presidente ejecutivo de Fluidra, multinacional especializada en la fabricación de piscinas. La citada propuesta tendrá que ser ratificada por la asamblea anual de socios, que se celebrará en mayo en Barcelona.

En caso de que su candidatura prospere, Planes se convertirá en el decimoséptimo presidente del IEF y, al mismo tiempo, el organismo volverá a contar cuatro años con un empresario catalán al frente. El último fue Marc Puig, presidente de Puig, inmersa en negociaciones con Estée Lauder para su fusión, que estuvo en el cargo entre 2020 y 2022. Posteriormente fue nombrado Andrés Sendagorta (Sener), que se mantuvo en el puesto hasta 2024, y finalmente le tocó el turno a Ignacio Rivera (Estrella Galicia), que lo dejará en mayo de 2026. Ambos representaban la cuota del País Vasco y Galicia, respectivamente.

Al margen de presidir Fluidra, Eloy Planes es vicepresidente primero de la Cámara de Comercio de Barcelona, presidente del Salón Internacional de la Piscina de Barcelona y de la Fundació Catalunya Cultura. Nacido en 1969, es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad Politécnica de Cataluña y Máster en Dirección de Empresas por EADA.

Forma parte de la segunda generación de una de las familias fundadoras de Astral (ahora conocida como Fluidra), donde ocupó tres cargos antes de acceder a la presidencia ejecutiva: fue director de I+D, director de Logística y director general de Astrapool España, “liderando las fusiones de diferentes compañías comerciales en España y adquiriendo un conocimiento muy profundo del negocio”, señala la firma. El ascenso definitivo se produjo en 2016, cuando asumió la presidencia ejecutiva de Fluidra, lo que aprovechó para crear la Fundación Fluidra.

Solo doce meses después participó de forma activa en la mayor operación corporativa de la compañía, al culminar en julio de 2018 la fusión con la norteamericana Zodiac. Los dos últimos hitos los alcanzó en 2021, cuando logró que la compañía cotizara en el Ibex 35 y que obtuviera por primera vez una facturación superior a los 2.000 millones de euros.

Planes accederá a la presidencia de un organismo que, en el último congreso anual celebrado en Burgos, clamó contra el absentismo laboral y la parálisis legislativa, a los que situó como los principales riesgos para la competitividad de sus compañías. En la encuesta interactiva que se realizó entre los 500 asistentes al Congreso, la respuesta más señalada fue el absentismo laboral, con un 55% de las respuestas, íntimamente ligado a la segunda respuesta (los problemas para encontrar personal cualificado), con un 52% de las respuestas.

El todavía presidente del IEF, Ignacio Rivera, apuntó al absentismo como una de las principales amenazas para la economía española: “Ya llega al 7,4% de los trabajadores y supone el doble de lo que pasa en Europa. Es necesario analizar ese tema y abordarlo para reducirlo, porque hacerlo es vital para ser competitivos frente a otras empresas”.