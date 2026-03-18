La Agencia Tributaria da acceso ya a los contribuyentes a los datos fiscales para preparar la declaración de la renta

La campaña de la renta ya está a la vuelta de la esquina. El próximo 8 de abril se abre el plazo oficial para presentar la declaración del IRPF —al principio, solo por vía telemática—, pero desde este miércoles 18 de marzo los contribuyentes ya tienen la posibilidad de acceder a sus datos fiscales, una especie de resumen de la información personal y económica del ciudadano.

Los datos fiscales incluyen la información identificativa del contribuyente y de su domicilio, así como cuánto gana por su trabajo asalariado o actividad autónoma, cuántas retenciones se le han aplicado a lo largo del año, si ha obtenido ganancias patrimoniales, por ejemplo por la venta de acciones, o al contrario ha incurrido en pérdidas. A partir de este contenido, la Agencia elabora un borrador de la declaración que pone a disposición del contribuyente, y por ello es de suma importancia revisar que todos los datos estén actualizados antes de confirmar el resultado que propone el organismo.

El IRPF está sujeto a retenciones, es decir que durante el año se le resta al contribuyente parte del impuesto. Cuando el ejercicio fiscal finaliza —en esta campaña se declaran los ingresos obtenidos a lo largo de 2025—, se echan cuentas. Si la declaración sale a pagar, significa que el ciudadano ha tributado menos de lo que correspondía y debe compensar a Hacienda; si el resultado es a devolver, será el fisco quien tenga que reembolsar al declarante por lo abonado de más.

El repaso de la información fiscal es crucial tanto para averiguar que no existan errores que pueden acabar en multas, como para estar seguros de que el borrador recoge todas las rebajas a las que el contribuyente tiene derecho. Por ejemplo, si ha puesto un inmueble en alquiler y recibe rentas por ello, o si puede beneficiarse de determinadas deducciones como aquellas previstas por haber adquirido un vehículo eléctrico o haber mejorado la eficiencia energética de la vivienda.

Los datos fiscales se pueden consultar en la aplicación de la Agencia Tributaria o en su página web con distintos sistemas de identificación, como la aplicación Cl@ve Móvil o el certificado y DNI electrónico. Para poder consultar la información, el contribuyente deberá ante todo obtener el número de referencia, un código de seis caracteres que se consigue telemáticamente, y confirmar los datos de su domicilio fiscal.

Una vez revisados y, en su caso, corregidos los datos fiscales, habrá que esperar hasta el próximo 8 de abril para tramitar la declaración. Ese día se podrán empezar a presentar las declaraciones por el canal telemático; a partir del día 29 de abril también se podrán solicitar las citas para la atención telefónica —que empezará el 6 de mayo—. La posibilidad de confeccionar presencialmente la declaración en alguna de las oficinas de la Agencia Tributaria, previa cita, estará disponible desde el 1 de junio. Al final de ese mes, el día 30, terminará la campaña.