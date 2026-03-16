Meta se alía con Prisa para ampliar las noticias y el contenido en su asistente de IA

Meta ha anunciado una alianza con el Grupo Prisa, editora de El País, en España, así como con News Corp, Le Figaro y Süddeutsche Zeitung para extender la cobertura de las noticias y contenidos de estos medios a través de su asistente conversacional Meta AI en Europa.

En un post en su blog oficial, la matriz de Facebook explica que estas integraciones también facilitarán el acceso a la información mediante enlaces a artículos. Este acuerdo permitirá al usuario visitar los sitios web de estos partners para obtener más detalles además de aportar valor a los socios, permitiéndoles llegar a nuevas audiencias.

“Estamos empezando a ofrecer una mayor variedad de contenido en tiempo real en Meta AI, desde noticias de última hora a nivel mundial hasta novedades de entretenimiento, historias sobre estilo de vida y mucho más. Ahora, cuando el usuario haga preguntas relacionadas con las noticias a Meta AI, recibirá información y enlaces que provienen de fuentes de contenido más diversas para ayudarte a descubrir contenido actualizado y relevante adaptado a tus intereses”, dice la compañía.

Meta afirma que está comprometida en hacer que su inteligencia artificial sea más receptiva, cuidada y equilibrada. Según la empresa, los acontecimientos en tiempo real pueden suponer un reto para los sistemas actuales de IA, pero al integrar más noticias y diferentes fuentes, el objetivo es mejorar la capacidad de Meta AI para ofrecer contenidos e información actualizados y relevantes con una amplia variedad de puntos de vista y tipos de contenido.

“Siempre hemos hecho hincapié en que nuestras decisiones empresariales se basan en el objetivo de proporcionar experiencias valiosas a las personas que utilizan nuestras tecnologías”, dice la matriz de Facebook, que añade: “Nos alegra ver cómo la gente utiliza Meta AI, ya sea para generar nuevas ideas, editar y animar contenidos multimedia, profundizar en temas de interés, encontrar inspiración creativa y mucho más”.

La empresa explica que, a medida que sus productos evolucionan, sigue trabajando para ofrecer diferentes experiencias de Meta AI a todos los usuarios de sus servicios. Meta AI es un asistente conversacional que la compañía de Mark Zuckerberg lanzó en el año 2023, y accesible desde Facebook, Instagram y WhatsApp. El asistente se lanzó en Europa en 2025, con una función de chat inteligente en seis idiomas europeos, en el que era uno de sus primeros pasos en su esfuerzo para hacer llegar una IA más intuitiva a las personas en el Viejo Continente.