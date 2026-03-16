El Gobierno alemán mantiene su oposición a los planes de UniCredit sobre Commerzbank

El gran banco italiano Unicredit ha decidido aumentar la presión en la batalla por la adquisición del alemán Commerzbank, a pesar de la firme oposición del Gobierno de Berlín, que sigue apostando por la independencia del banco. El anuncio de este lunes de la entidad financiera italiana de una oferta pública de adquisición voluntaria por el segundo banco privado más grande de Alemania busca establecer contacto con el consejo de administración del Commerzbank, algo que hasta ahora, ha sido infructuoso a pesar de sus esfuerzos. La entidad transalpina mantiene más del 26% del capital de la germana en estos momentos.

“Actualmente nos encontramos ante un anuncio, pero aún no hay una oferta formal. La posición del Gobierno al respecto es conocida y no ha cambiado en ningún aspecto”, declaró el portavoz del Ministerio de Finanzas, Maximilian Kall, poco después de darse a conocer la noticia. “El Gobierno apoya la estrategia de independencia del Commerzbank. Una adquisición hostil sería inaceptable, sobre todo teniendo en cuenta que es un banco de importancia sistémica. Como ya he dicho, esta postura del Gobierno no ha cambiado en absoluto y es la misma que adoptó el ministro de Finanzas desde el primer día”. Una declaración que comparte por completo el portavoz de la cancillería alemana, Stefan Kornelius, que recordó también que “el Commerzbank está teniendo éxito con su política de independencia”.

No obstante, a pesar de esta oposición, Kall recordó que el Gobierno no es una autoridad supervisora, sino que dicha potestad recae en el Banco Central Europeo, que es un organismo independiente. “Pero la postura del Gobierno es muy clara: desde nuestro punto de vista, una adquisición hostil no sería aceptable”, explicó sobre Unicredit, que se encuentra a las puertas del umbral del 30% a partir del cual estaría obligado a presentar una oferta pública de adquisición al resto de accionistas, que son en su mayoría fondos nacionales e internacionales. Hasta ahora, Unicredit es el mayor inversor individual junto al Estado alemán, que aún mantiene un 12%.

El presidente del Estado federado de Hesse, Boris Rhein, anunció por su parte que analizarán y evaluarán la nueva situación de forma “abierta y responsable”. “Nuestro criterio es y seguirá siendo que el centro financiero europeo de Fráncfort, el número uno de Europa, se vea reforzado y no debilitado”, indicó. Además, subrayó que en todas las conversaciones se deben “tener debidamente en cuenta” los intereses de los empleados y los clientes de Commerzbank.

Los italianos también cuentan con la oposición del sindicato ver.di, que declaró que “la actuación reiterada y descoordinada de Andrea Orcel [consejero delegado de Unicredit] confirma los temores de que se trata de actividades de adquisición hostil, no de medidas para fomentar la confianza”. Mientras, el presidente del comité de empresa del Commerzbank, Sascha Uebel, consideró que la actuación de Unicredit es “perjudicial para el negocio” y que con este anuncio Orcel continúa con “sus maniobras, en detrimento de los clientes pymes y de la plantilla”. “Esto es el siguiente nivel de insolencia. No solo es una acción no coordinada, es hostil”, declaró a la Agencia Alemana de Prensa (dpa). “Lucharemos contra ello con todos los medios y recursos a nuestro alcance”.

Antes de lanzar oficialmente la oferta, UniCredit, que ya opera en el mercado alemán a través de Hypovereinsbank (HVB), aún necesita la aprobación de una junta general extraordinaria. Se prevé que la decisión sobre la ampliación de capital necesaria para ello se tome antes del 4 de mayo de 2026. Eso sería solo unos días antes de la junta general del Commerzbank, prevista para el 20 de mayo. En su defensa, Orcel insiste en que ve oportunidades en un negocio combinado con clientes particulares y pymes, y ha argumentado en repetidas ocasiones que Europa necesita bancos más grandes para competir con las potentes entidades financieras estadounidenses.

El anuncio de este lunes es el último paso en un largo camino que emprendió Unicredit hace tiempo, cuando a finales del verano de 2024 aprovechara la salida parcial del Estado alemán para entrar a lo grande en el Commerzbank. Además de una participación directa de un 9% inicialmente, los italianos se aseguraron acceso a casi un 19% adicional a través de instrumentos financieros.

Posteriormente, a principios de julio del pasado año, Unicredit convirtió algo más de la mitad de estos instrumentos financieros en acciones y, con alrededor del 20%, superó al Estado como mayor accionista de Commerzbank. Desde entonces, tanto el canciller alemán, Friedrich Merz, como su ministro de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, han dado la espalda en todo momento a las insinuaciones de Andrea Orcel, de querer ampliar su participación y han calificado estos planes de hostiles.

La participación estatal alemana se remonta a la crisis financiera de 2008/2009, a la que el Commerzbank ya entró debilitado. En 2005 había adquirido Eurohypo, un banco hipotecario con dificultades, pero fue la adquisición del Dresdner Bank en 2008 lo que hizo tambalear a esta entidad, que hoy cuenta con más de 150 años de antigüedad. A raíz de ello, Berlín tuvo que intervenir con 18.000 millones de euros. A ello se sumaron las garantías estatales. El Gobierno liderado entonces por la canciller Angela Merkel evitó así el colapso de la entidad, que es un importante financiador de las pequeñas y medianas empresas.