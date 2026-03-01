Más de 2.700 empleados dejan Telefónica este domingo por el ERE

Este domingo marca un punto de inflexión para la plantilla de Telefónica con la salida efectiva de más de 2.700 profesionales, quienes abandonan la operadora de forma voluntaria en el marco de los expedientes de regulación de empleo (ERE) impulsados por la dirección. Estas bajas representan el primer bloque de un proceso de reestructuración que prevé alcanzar los 5.500 despidos totales, una medida alineada con la nueva hoja de ruta estratégica que el presidente de la multinacional, Marc Murtra, presentó el pasado mes de noviembre y que impacta directamente en siete de sus filiales.

La mayoría de los trabajadores que se desvinculan este domingo de la organización pertenecen a las tres grandes sociedades jurídicas del grupo —Telefónica España, Móviles y Soluciones—, de donde proceden 2.558 empleados, a los que se suman 176 efectivos de la división Movistar Plus+. Tras esta primera fase, todavía queda pendiente la salida de más de 2.500 personas adicionales, cuya ejecución se irá produciendo de manera escalonada. Según los datos analizados en las recientes comisiones de seguimiento entre la empresa y los sindicatos, el interés de la plantilla por acogerse al plan fue elevado, registrándose un total de 5.124 solicitudes de adhesión. De este total, la compañía ha validado 4.772 bajas y ha rechazado 352 peticiones, principalmente por exceder los cupos pactados o por sobrepasar el límite de salidas permitido en departamentos estratégicos no considerados excedentarios.

A pesar del alto volumen de voluntarios en las áreas principales, la situación es distinta en las denominadas “unidades globales” o GBU’s (Telefónica Innovación Digital, Global Solutions y Telefónica SA). En estos segmentos, las solicitudes de adscripción voluntaria se sitúan en 416, una cifra que aún no alcanza el mínimo de 585 salidas acordado entre las partes. Para solventar este déficit y evitar la ejecución de despidos forzosos, la dirección ha optado por ampliar el plazo de inscripción hasta el próximo 3 de marzo, mientras continúa el diálogo con los representantes de los trabajadores para gestionar esta diferencia.

En términos financieros, esta profunda transformación organizativa ha requerido que la operadora realice provisiones por valor de 2.500 millones de euros antes de impuestos para cubrir los costes de indemnización. No obstante, Telefónica se ha comprometido a incorporar a 478 nuevos perfiles profesionales durante el periodo de vigencia del plan, lo que equivale a una tasa de reposición del 10% respecto al total de salidas previstas.

Durante la presentación de resultados celebrada el pasado martes 24 de febrero, el consejero delegado de Telefónica España, Emilio Gayo, abordó la situación de los expedientes de regulación de empleo subrayando que la compañía se encuentra actualmente buscando alternativas para cubrir las plazas vacantes en las denominadas unidades globales. Gayo explicó que, si bien en la mayoría de las áreas el proceso ha sido un éxito de voluntariedad, en filiales como Telefónica Innovación Digital, Telefónica SA y Global Solutions no ha habido las suficientes peticiones para cubrir el cupo de voluntarios, por lo que el objetivo ahora es encontrar fórmulas que permitan acercarse o llegar a la cifra de salidas inicialmente planteada sin perder la disciplina financiera.

El directivo enmarcó estos ajustes dentro de una transformación estructural necesaria para cumplir con el plan estratégico de la multinacional, el cual prevé generar un ahorro anual de 600 millones de euros a partir de 2028. A pesar de que las provisiones de 2.500 millones de euros destinadas a costear estas salidas han tenido un impacto contable en los beneficios netos, Gayo calificó el ejercicio de 2025 en España como excelente, destacando que por primera vez desde 2008 todas las variables financieras y comerciales han crecido de forma simultánea.

Finalmente, insistió en que la ejecución del plan avanza conforme a lo previsto en las sociedades principales de España, Móviles y Soluciones, donde el interés de los trabajadores ha sido masivo y ha superado incluso la oferta de plazas disponibles en muchos departamentos.