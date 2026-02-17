Los analistas apuntan que Amazon vale más de tres billones, pese a haber perdido 460.000 millones en Bolsa en un mes

Inversores como Ackman y Soros toman posiciones en la firma, que se deja un 17% en los mercados

El debate sobre el posible impacto de las inversiones en nuevas infraestructuras de inteligencia artificial (IA) de las grandes tecnológicas sigue abierto en el mercado. Los inversores siguen desconfiando de los planes de Amazon, que prevé un gasto de capital de 200.000 millones de dólares para este año, pero los analistas siguen manteniendo altas valoraciones sobre la empresa. Los planes de las big tech, que pasan por un gasto de capital este año superior a 600.000 millones, han reabierto los temores a una burbuja en la IA.

Así, las acciones de Amazon se han dejado cerca de un 17% en Bolsa durante el último mes, hasta 198,79 dólares, en la peor secuencia de sesiones bajistas de los últimos 20 años y perdiendo más de 460.000 millones de dólares en capitalización bursátil. Con este castigo, el valor de mercado del gigante del comercio electrónico ha bajado hasta los 2,13 billones. Desde su máximo histórico, registrado el 3 de noviembre, los títulos se han dejado más de un 23%, en una tendencia bajista que ha penalizado a otras big tech como Microsoft.

Sin embargo, el precio objetivo medio de la acción de los analistas que siguen a Amazon es de 283,25 dólares, según el ranking que elabora Bloomberg, lo que implica un potencial de retorno del 42,5%. Con ese precio, la capitalización bursátil superaría los tres billones de dólares.

Y hay analistas con más optimismo con respecto a la empresa fundada por Jeff Bezos. BNP Paribas otorga un precio objetivo a las acciones de Amazon de 320 dólares, por 315 dólares de Citizens, 310 dólares de BMO Capital Markets y 300 dólares de Citic Securities, China Securities, China Renaissance y Morgan Stanley.

En este escenario, algunos grandes inversores estuvieron tomando posiciones en empresas como Amazon y Meta en la última parte del año pasado. Entre ellos destaca el multimillonario Bill Ackman, fundador de Pershing Square Capital Management, uno de los 20 hedge funds más rentables de la historia. En diciembre, Pershing tenía el 23% de su capital dividido entre estos dos valores tecnológicos.

También el fondo de George Soros elevó su participación en Amazon y Microsoft en el cuarto trimestre del año, según Bloomberg, que cita el informe 13-F, remitido por la firma a la Comisión de Valores de EE UU (SEC). Baupost Group, Alyeska Investment, Bornite y Victory elevaron la participación de Amazon en sus fondos, mientras que Natixis, Meritage, Hudson Bay y Atika recortaron posiciones en el gigante del comercio electrónico.

Ahora, los mercados financieros están a la espera de los posibles movimientos de Amazon en el plano de las colocaciones de deuda. Según Barclays, la compañía podría necesitar a corto plazo entre 35.000 y 40.000 millones de dólares.

Amazon, que tiene paralizadas las recompras de acciones, volvió el mercado de deuda en noviembre pasado, tres años después, con una emisión de bonos de 12.000 millones, en un proceso en el que contó con el respaldo de Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan. Los recursos captados en esa transacción estaban dirigidos a financiar su expansión en el ámbito de la inteligencia artificial.

Algunas de las big tech han protagonizado en los últimos días colocaciones de bonos por importes multimillonarios. A principios de la pasada semana, Alphabet captó más de 32.000 millones de dólares a través de distintas emisiones de deuda, nominadas en la divisa estadounidense, en libras esterlinas y en francos suizos, dentro de una transacción histórica.

Oracle, con anterioridad, colocó bonos por un importe de 25.000 millones, dentro de un plan financiero para recaudar 50.000 millones durante este año, a través de una combinación entre deuda y capital.