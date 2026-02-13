El Senado votará el nombramiento de Kevin Warsh como presidente de la Fed en mitad de la investigación sobre Powell

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, trata de convencer a los republicanos rebeldes para conseguir el aval de la cámara

El camino para el nombramiento de Kevin Warsh, un respetado economista de 55 años, como próximo presidente de la Reserva Federal se está allando. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha señalado que ha alcanzado un acuerdo para que el Senado inicie el trámites de audiencia del candidato a pesar de la investigación pendiente sobre Jerome Powell, el actual presidente de la Fed, cuyo mandato concluye en tres meses. “Tengo entendido que vamos a proceder con la audiencia”, dijo el político estadounidense.

Powell denunció hace un mes que era objeto de una investigación de la fiscalía por motivos políticos. Achacó el expediente a su negativa a rebajar los tipos de interés al ritmo que reclamó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El caso de Powell provocó un auténtico terremoto político y económico por el miedo a que las injerencias de la Casa Blanca en la política monetaria pudiera tener sobre la economía. Los anteriores presidentes vivos de la Fed firmaron, junto con una docena de reputados economistas, una declaración apoyando al banquero central. Wall Street también expresó su respaldo a Powell.

La amenaza para la independencia de la Reserva Federal despertó a varios congresistas republicamos. El senador republicano Thom Tillis lidera una revuelta en el poderoso Comité Bancario del Senado. Ha prometido bloquear la nominación de Warsh en la cámara hasta que el Departamento de Justicia no abandone su investigación sobre Powell.

Bessent aseguró en una entrevista en la cadena CNBC que tras hablar con los republicamos del Comité Bancario del Senado cree que “van a proceder” con la audiencia. “Creo que es importante iniciar las audiencias y creo que tenemos un acuerdo para hacerlo”, remarcó.

Sin embargo, el presidente Trump insiste en mantener la investigación penal sobre Powell. Cada vez que le preguntan asegura que el proceso debe continuar hasta el final, lo que amenaza al proceso de nominación. La fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, abrió un expediente penal a Powell por los sobrecostes en las obras de reforma de la sede de la Fed en Washington. El banquero central acudió al Congreso a ofrecer explicaciones sobre las desviaciones justificando que el proyecto inicial se había ampliado añadiendo un aparcamientos subterráneo y una pasarela para unir varios edificios adyacentes.

Trump ha insultado, acosado y amenazado a Powell desde que regresó a la Casa Blanca. Quería tipos más bajos a toda costa pese a que la inflación aún no está controlada. El republicano quiere rebajar el coste de endeudaminto para estimular la economía en un año electoral. Este otoño se celebran elecciones de mitad de mandato, cuando Trump podría ver limitado su poder.

Nadie duda de que la investigación a Powell tiene un trasfondo político. Pese a ello, Bessent aseguró la Casa Blanca “no tiene influencia sobre lo que hace el Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia”.

El secretario del Tesoro también desveló una propuesta que hizo a los republicanmos del Senado. Planteó trasladar la invetigación de la fiscalía al Comité Bancario. “Lo que estaba proponiendo era que el Comité Bancario del Senado también investigara”, dijo Bessent. Una posibilidad que ya se encargó de descartar Tillis. “No voy a iniciar una investigación ahí”, declaró el senado republicano en el Capitolio. “Necesitamos una Reserva Federal independiente. Y no podemos manipular esto”.

“Veremos cómo evoluciona la investigación con la oficina de Jeanine Pirro. Se emitieron citaciones. Pero eso no significa necesariamente que se presenten cargos”, abundó Bessent tratando de quitar hierro al proceso judicial.

La principal referencia económica de la Administración Trump, y el único hombre del equipo que mantiene una interlocución seria con Wall Street, trató de justificar la investigación. “Se comunicaron con la Reserva Federal en diciembre por correo electrónico, no obtuvieron respuesta y luego emitieron citaciones. Así que veremos cómo está la situación”, deslizó.