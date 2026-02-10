Hacienda amplía el plazo para que los autónomos elijan entre el sistema de módulos o el de ingresos reales en el IRPF

La Agencia Tributaria permitirá a los trabajadores por cuenta propia renunciar al método de estimación objetiva para el impuesto de la renta hasta el 16 de febrero

El Ministerio de Hacienda ha decidido ampliar el plazo para que los autónomos y los pequeños negocios renuncien durante este año, siempre que así lo deseen, al sistema de módulos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) y a los regímenes simplificados del IVA, respectivamente. La nueva fecha límite para tomar la decisión, fijada ahora en el 16 de febrero para las dos casuísticas, responde al complejo proceso normativo que ha sufrido en las últimas semanas este paquete de medidas fiscales.

El cambio está recogido en uno de los dos reales decretos ley que el Gobierno publicó la semana pasada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), los cuales detallan medidas urgentes en materia tributaria para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, además de otras modificaciones. En su articulado se incluye, entre otras disposiciones, la ampliación extraordinaria del plazo para renunciar o revocar la renuncia al método de estimación objetiva en el IRPF y a los regímenes especiales simplificado y de agricultura, ganadería y pesca del IVA para el ejercicio 2026.

Este ajuste normativo llega tras varios embrollos de calendario. A finales de diciembre, el Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros un decreto ómnibus que incluía varias medidas de carácter laboral, social y tributario que tenían que empezar a funcionar con la entrada del nuevo año. Tras casi un mes en tierra de nadie a la espera de la votación, el decreto decayó en el Congreso por la falta de apoyo parlamentario a una parte del escudo social ―esencialmente, la que afectaba a los desahucios de personas vulnerables―. Rápidamente, el Gobierno troceó el decreto ómnibus en otros dos, en los que se incluyeron la mayor parte de las medidas que habían caído con la esperanza de que, esta vez, sí reciban luz verde en la Cámara Baja.

Una de ellas es la que afecta a los autónomos. Así, para evitar perjuicios a los contribuyentes que actuaron durante ese periodo de vigencia provisional, Hacienda ha considerado válidas las renuncias y revocaciones presentadas en diciembre de 2025 y enero de 2026, permitiendo además que quienes ya optaron por una de las dos opciones puedan modificar su decisión antes del martes 16 de febrero. Para intentar aclarar las dudas generadas en muchos trabajadores por cuenta propia debido a los vaivenes del calendario, la Agencia Tributaria ha publicado esta semana una nota aclaratoria en la que resume los grandes cambios fiscales y las nuevas fechas.

El sistema de estimación objetiva, conocido coloquialmente como sistema de módulos, es una forma de determinar el rendimiento neto de una actividad económica en el IRPF que simplifica la tributación para muchos autónomos. En lugar de pagar impuestos sobre los resultados reales del negocio, la cuota se calcula mediante parámetros predeterminados por Hacienda, como los umbrales de facturación, el tipo de actividad, los metros cuadrados del local, el número de empleados o la potencia energética contratada, entre otros factores. Esto permite una tributación más previsible y menos carga administrativa para ciertos sectores, como la hostelería, el comercio minorista o el transporte.

La alternativa es la estimación directa, en la que el autónomo tributa en función de sus ingresos y gastos reales. Esta modalidad suele ofrecer una imagen fiscal más ajustada a la realidad económica del negocio en cada momento, pero implica llevar una contabilidad detallada de ingresos y gastos y presentar pagos fraccionados periódicos.

Renunciar a los módulos es una decisión relevante porque, salvo causas de exclusión automática, la opción elegida obliga al contribuyente durante al menos tres años naturales. Por eso, la ampliación del plazo para 2026 busca dar tiempo adicional a quienes todavía no habían formalizado su renuncia o revocación tras la incertidumbre normativa de los últimos meses.