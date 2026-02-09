Bruselas acusa a Meta de abuso de posición dominante por vetar la IA de su competencia en WhatsApp

Rápido, apenas dos meses después de anunciarse la apertura del expediente, la Comisión Europea ha concluido de forma preliminar que “Meta probablemente está abusando de posición dominante en el mercado” al rechazar el acceso de su aplicación de mensajería WhatsApp a herramientas de inteligencia artificial de la competencia. Este primer resultado ha llevado al Ejecutivo de la UE a actuar con una rapidez poco habitual y anunciar a la empresa que dirige Mark Zuckerberg que “tiene la intención de imponer medidas provisionales para evitar que este cambio de política cause un perjuicio grave e irreparable al mercado”, argumenta el departamento de Competencia que dirige la vicepresidenta Teresa Ribera.

La rapidez en este caso es posible por el reglamento de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) que permite a la Comisión aplicar medidas preliminares, sin una investigación definitiva, antes de que la competencia se vea totalmente fuera de juego. Esto ha sucedido en varias ocasiones en el pasado, ya que las normas tradicionales de Competencia no permitían actuar hasta que el expediente no estaba concluido, lo que podía tardar años, y cuando llegaba la medida correctora, acompañada de una multa cuantiosa en ocasiones, su efecto era nulo porque la realidad del mercado era otra.

Ahora el DMA permite actuar cuando se detectan los primeros indicios de infracción de las normas del mercado. Esto es lo que ha ocurrido, según el relato que hace la Comisión en el anuncio de este lunes: “El 15 de octubre de 2025 Meta anunció una actualización de sus condiciones de uso de WhatsApp Business Solution, que prohíbe efectivamente el uso de asistentes de IA [inteligencia artificial] de uso general de terceros en la aplicación. Como resultado, desde el 15 de enero de 2026, el único asistente de IA disponible en WhatsApp es la herramienta propia de Meta, Meta AI, mientras que los competidores han quedado excluidos”.

Este paso ha venido seguido de la comunicación de Bruselas “a Meta de que, a primera vista, este cambio de política parece infringir las normas de competencia de la UE” y que, por tanto, tendrá que aplicar medidas preliminares que eviten esta situación, a falta de una conclusión definitiva. En este proceso, la firma matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp podrá presentar alegaciones al pliego de cargos que le han remitido.

En ese pliego, aparecerán conclusiones como que “es probable que Meta abuse de posición dominante al denegar el acceso a WhatsApp a otras empresas, incluidos los asistentes de IA de terceros”. Explican los técnicos de Competencia que ellos consideran que “WhatsApp es un importante punto de entrada para que los asistentes de IA de uso general lleguen a los consumidores”. Por eso el veto que entró en vigor el 15 de enero, se erige en un importante obstáculo de entrada en el mercado para la competencia.

En consecuencia, la Comisión se encuentra ante “una necesidad urgente de adoptar medidas cautelares debido al riesgo de que se produzcan daños graves e irreparables para la competencia”.