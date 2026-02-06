Claves de la huelga de maquinistas de febrero: ¿se mantendrá el paro? ¿cuáles son los trenes afectados y qué servicios mínimos tendrá Renfe?

Usuarios de los trenes de Cercanías en la Estación de Atocha en Madrid, el 16 de enero.

Los sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios han convocado huelga los días 9, 10 y 11 de este mes

Lunes 9 de febrero, martes 10 y miércoles 11. Esos son los días marcados en rojo en el calendario del Ministerio de Transportes y de los sindicatos que representan a los trabajadores ferroviarios, tres jornadas de huelga para protestar por los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona). El paro se mantiene tras las reuniones que el departamento que dirige Óscar Puente y los principales sindicatos han mantenido en los últimos días, pero hay margen para que se alcance un pacto antes del lunes. Estas son las principales claves sobre la huelga que, de momento, sigue convocada.

¿Cuándo es la huelga?

Del 9 al 11 de febrero.

¿A qué servicios afecta?

A prácticamente todos los servicios ferroviarios, pero con distinto respaldo de los sindicatos en función del área. Semaf, el principal sindicato de maquinistas, fue el primero en convocar huelga en todo el Grupo Renfe, tanto en Viajeros (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías) como en Renfe Mercancías. A esa convocatoria también se sumaron CC OO, UGT, Sindicato Ferroviario y CGT.

Semaf también ha convocado en las empresas privadas de transporte de viajeros de alta velocidad Iryo y Ouigo; y en las empresas privadas de transporte de mercancías Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail. CC OO y CGT también convocan en varias de estas empresas privadas.

En Adif los principales sindicatos (CC OO y UGT) no han convocado huelga, pero sí CGT y el Sindicato Ferroviario, que extiende el paro a la compañía de servicios logísticos Logirail.

¿Se mantendrá el paro?

El Ministerio de Transportes y los principales sindicatos de Renfe (Semaf, CC OO y UGT) aún no han alcanzado un acuerdo, pero las conversaciones prosiguen durante el fin de semana. El departamento que comanda Puente ofrece mejoras en materia de seguridad, tanto a nivel de infraestructuras como de recursos humanos. Los sindicatos vienen destacando la voluntad negociadora del ministerio y que el pacto aún es posible antes del lunes, aunque a la vez subrayan que muchos ferroviarios están descontentos y quieren visibilizar su enfado.

¿Qué pasa si unos sindicatos desconvocan y otros no?

Que el paro se mantendría, pero previsiblemente con menor seguimiento. Este es un escenario previsible dado el malestar que transmiten CGT y el Sindicato Ferroviario, que no han sido convocados a las reuniones con Transportes. “Dejar fuera a quienes representan a miles de trabajadoras y trabajadores, tanto en empresas públicas como privadas, no es un error administrativo, es una decisión política consciente”, protesta CGT en un comunicado. Tiene un delegado en el comité de Renfe, como el Sindicato Ferroviario, frente a los cinco de Semaf y los tres de CC OO y otros tres de UGT.

Así, si Semaf, CC OO y UGT alcanzan un acuerdo pero los otros sindicatos mantienen la convocatoria de huelga, los empleados aún tendrán el paraguas legal para acogerse al paro. Dada la menor representación de estas centrales, lo normal es que menos ferroviarios apoyasen la huelga, pero podrían hacerlo igualmente.

¿Cuáles son los servicios mínimos?

La Secretaría de Estado de Transportes ha dictado los siguientes servicios mínimos aplicables a casi todo el territorio nacional (exceptuando los servicios que gestionan las comunidades autónomas, que son Rodalies y regionales en el caso de Cataluña y cercanías de ancho ibérico y métrico en el caso del País Vasco) ante la huelga para los días 9, 10 y 11 de febrero.

Trenes de Cercanías, en horario punta el 75% del servicio actual, y en el resto del día el 50% del servicio actual.

Trenes de Media Distancia, el 65% de los servicios habituales.

Trenes de Alta Velocidad/Larga Distancia, el 73% de los servicios habituales.

Los sindicatos han protestado por lo que han considerado unos servicios mínimos “abusivos”, demasiado altos en opinión de las centrales. “El objetivo es asegurar la prestación de los servicios esenciales y los desplazamientos inaplazables de la ciudadanía, compatibilizándolos con el ejercicio del derecho de huelga”, indica Transportes.

El Departamento de Trabajo de la Generalitat ha afirmado que se ofrecerán servicios mínimos de entre un 33% y 66% de los servicios de Rodalies y trenes regionales de Cataluña, mientras que el Gobierno vasco ha decretado servicios mínimos del 50% en horas punta y del 25% en el resto del día en las cinco líneas de cercanías de Bilbao y San Sebastián.