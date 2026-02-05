El fondo soberano español inyectará capital para la construcción de vivienda de alquiler social

El fondo soberano de España va tomando forma. El vehículo, denominado España Crece, contará no solo con los 10.500 millones de euros en préstamos sin utilizar procedentes del Plan de Recuperación. Manuel Illueca, presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), el organismo que se encargará en la práctica de gestionar el dinero, ha revelado que contará con 2.800 millones de euros adicionales en forma de transferencias que no tendrán que devolverse. El banco público empleará una parte de ese dinero en aportar el capital necesario para construir vivienda de alquiler a precios asequibles.

El Gobierno sigue movilizándose con el mantra de comenzar a solucionar el problema de la vivienda. El enésimo disparo corresponde al recién estrenado fondo soberano de España. Este contará con una potencia de fuego de 60.000 millones de euros gracias a las capacidades de su administrador, el ICO, que puede multiplicar el dinero que recibirá mediante su capacidad para apalancarse mediante emisiones de bonos y otras fórmulas. La misión, además, es que esa cantidad se duplique hasta los 120.000 millones de euros gracias a la participación del sector privado.

Illueca, en un acto organizado por la Fundación Conexus Madrid–Comunitat Valenciana en la tarde de este miércoles, ha adelantado que una parte del dinero extra se inyectará como capital en vehículos para construir viviendas destinadas al alquiler. “Hemos detectado problemas de carencia de equity (capital) en estos proyectos y hemos lanzado productos que permitan completarlos con éxito. Básicamente, montamos una cabecera de inversión en la que incluimos capital con la garantía de los programas europeos”, ha explicado. El ICO puede inyectar hasta la mitad de los fondos propios necesarios, acompañados, entre otros actores, de grandes fondos de inversión o de private equity.

Fuentes próximas al organismo indican que el modus operandi que se planteará es el del programa denominado Invest EU. Esta fórmula ha permitido que el banco público haya inyectado 168 millones de euros en dos vehículos: uno de Beka-Avintia Inmobiliaria y otro de la gestora alemana DWS, con el objetivo de que entre ambos construyan más de 4.500 viviendas destinadas al alquiler asequible.

La inyección de capital en el vehículo se podrá complementar con la financiación a largo plazo proporcionada o respaldada por el fondo soberano. El ICO ya tiene una línea específica para este fin dotada con 4.000 millones de euros para elevar el parque de vivienda en alquiler social o a precio asequible. Illueca ha tirado de hoja de servicios al asegurar que la institución ya ha impulsado la creación de 7.000 viviendas: “Entendemos que esto supone un track record interesante en un país con capacidad de construir entre 90.000 y 100.000 viviendas al año”. “Vamos a seguir trabajando así porque creemos que el país lo necesita”, ha sentenciado.

La financiación del ICO será estable y a largo plazo, de entre 35 y 40 años. El objetivo es apoyar proyectos de alquiler profesionalizados, reducir riesgos financieros y fomentar la consolidación de una industria de vivienda en alquiler sostenible y accesible.

La vivienda será uno de los tres pilares de las inversiones del fondo, junto al de la competitividad de la empresa española y al de la transición energética. “Lo que ocurre es que el país, en mi modesta opinión, necesita algo más que el carácter contracíclico del ICO, necesita una intervención permanente en la economía española para ir mitigando fallos de mercado que nos afectan de manera ejemplar”, ha resumido el presidente del organismo.