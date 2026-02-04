Telefónica acepta 4.772 salidas en las tres principales filiales del Grupo

Las peticiones de salida han superado a las plazas del ERE en tres de las principales filiales de Telefónica. En concreto, según han confirmado a este periódico fuentes sindicales, la teleco participada por el Estado a través de la SEPI ha comunicado en la mesa de negociaciones este miércoles la aceptación de la salida de 4.772 empleados pertenecientes a Telefónica de España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones.

De esta forma, la compañía ha rechazado 352 solicitudes de empleados que pedían acogerse también al despido colectivo, ya que dentro de esas tres filiales principales de las que este miércoles se han conocido los nuevos datos, un total de 5.124 trabajadores lo habían demandado.

Los sindicatos más representativos de Telefónica (UGT, CC OO y Fetico-Sumados) y la dirección de la compañía firmaron a finales de diciembre el Expediente de Regulación de Empleo. Entonces, concluyeron que dentro del total de siete filiales afectadas dentro del grupo (Telefónica de España, Telefónica Móviles, Telefónica Soluciones, Telefónica Global Solutions, Innovación Digital, Telefónica SA y la televisión Movistar+) habría como mínimo 4.525 salidas, aunque la empresa ya estimaba entonces que se apuntarían alrededor de 5.500 trabajadores.

La cifra mínima pactada con los sindicatos tras las negociaciones supuso una rebaja del 25,6% respecto a las 6.088 bajas planteadas en un principio, y representaba un 26,2% de la plantilla total en las siete filiales afectadas, que asciende a 17.248 empleados.

Para los trabajadores de estas tres sociedades principales dentro del Grupo se pactaron exactamente 3.765 salidas mínimas y 5.040 como máximo (2.925 mínimo / 3.649 máximo en Telefónica de España, 720 / 1.124 en Móviles y 120 / 267 en Soluciones). Según los datos de los sindicatos, se presentaron de forma voluntaria 3.995 trabajadores en Telefónica de España, 990 en Móviles y 179 en soluciones.

Con motivo de la aceptación de las salidas por parte del Grupo Telefónica, a través de un comunicado, CC OO valora que, a pesar de que la aceptación del ERE pone en relieve la capacidad de la organización de acordar un despido colectivo acogido con éxito por la plantilla, al sindicato le preocupa “el excedente de solicitudes en el ámbito de Telefónica de España, ya que muchas compañeras y compañeros de áreas no excedentarias verán frustradas sus expectativas de salida durante la vigencia de este ERE”. Bajo el punto de vista del sindicato, que haya un mayor número de solicitudes que de aceptaciones pone de manifiesto “el descontento” y la “clara insatisfacción” de la plantilla en el ejercicio de su desarrollo profesional.

En tres de las otras cuatro filiales de Telefónica, la reunión de la comisión de seguimiento se celebrará el día 9 de febrero. Ese día se dirimirá el ERE de Telefónica Global Solutions (86 adhesiones voluntarias), Telefónica SA (222) y Telefónica Innovación Digital (108), donde se han presentado 416 personas voluntarias a los ERE, menos del mínimo fijado, que se situaba en 585 plazas. Todavía falta por conocer el número de trabajadores adheridos al ERE en Movistar+.