El Gobierno lanza las nuevas ayudas al coche eléctrico: un máximo de 4.500 euros más otros 1.000 de las marcas

El plan favorecerá a los vehículos hechos en Europa con un precio máximo de 45.000 euros sin impuestos. Las furgonetas tendrán una ayuda pública de 5.000 euros más los 1.000 extra en el concesionario

El Gobierno da luz verde, al fin, al ansiado plan de ayudas al vehículo eléctrico. Como adelantó este medio la semana pasada, los Ministerios de Industria y Economía ya tenían todo acordado para sacar adelante este programa que fue presentado el lunes en el CDGAE (la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos), un paso indispensable para este tipo de iniciativas antes de mandarse a un Consejo de Ministros. El nuevo programa que sustituirá al Moves, que estará dotado de 400 millones de euros y en el que no intervendrán las comunidades autónomas, dará un máximo de 4.500 euros a todos aquellos que se compren un turismo eléctrico o 5.000 euros para los que compren una furgoneta eléctrica. A estas cantidades se sumarán 1.000 euros adicionales en el punto de venta que correrán a cargo de las marcas y no de los concesionarios.

El plan, al que solo se podrán acoger los turismos con un precio máximo de 45.000 euros sin impuestos (para las furgonetas no hay límites), contará con excepciones. El 50% de la ayuda dependerá de si el coche es eléctrico (los híbridos enchufables reciben un 25% menos). Otro 25% dependerá de si el coche vale hasta un máximo de 35.000 euros (para los que superen esa barrera, la ayuda se reduce un 10%).

Por último, el 25% de la ayuda restante dependerá de si el montaje final del coche y parte del proceso de producción de la batería se hace en Europa. Industria ha especificado que en dicho proceso de la batería —un elemento crítico del vehículo eléctrico en el que China domina toda la cadena de valor—, el Estado tendrá en cuenta que al menos se haga en Europa el montaje del paquete de baterías. Esto es lo que hace, por ejemplo, Stellantis en sus plantas españolas o lo que hará en el grupo Volkswagen en la fábrica de Seat Martorell, cuando esta comience a fabricar sus primeros vehículos eléctricos este año.

De esta forma, el Estado premia a los coches eléctricos made in Europe más asequibles, en línea con las palabras del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, en la puesta de largo del Plan España Auto 2030, que el Ejecutivo presentó de la mano del sector (con las patronales de fabricantes de coches, Anfac, y de componentes, Sernauto), en el que se incluía un plan de ayudas al coche electrificado, entre otras medidas de apoyo al sector.

Sin embargo, el Ejecutivo evita enfadar a las marcas chinas —un país con el que el Gobierno ha fraguado una buena relación, en contraste con otros socios europeos— o fabricantes con producción fuera del continente. En este último contingente entran las propias marcas europeas, como Cupra, que trae desde China su Tavascan, un vehículo eléctrico que sufre los aranceles extra aprobados por la Unión Europea a los coches eléctricos hechos en el gigante asiático.

La concreción del plan supone un alivio para el sector, que en las últimas semanas ha alertado de un parón en los pedidos de vehículos electrificados de cara a febrero y marzo, pese al subidón de las matriculaciones en enero, que se debió principalmente a los pedidos de diciembre. Además, el automóvil se había quedado sin la deducción de un máximo de 3.000 euros en el IRPF para los que compren un vehículo eléctrico, ya que era una medida incluida en el decreto ómnibus que tumbó el Congreso la semana pasada, gracias a los votos en contra de PP, Vox y Junts.