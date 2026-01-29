Las comunidades abonan el alza salarial pendiente de 2025 a los funcionarios

Todas las autonomías han pagado estos atrasos en diciembre y enero. Además, casi todas, salvo Cataluña, que lo hará en febrero, incorporan a las nóminas el aumento del 1,5% para 2026

La práctica totalidad de las comunidades autónomas han completado en las nóminas de enero de sus empleados públicos los pagos de los atrasos por el incremento salarial del 2,5% correspondiente a 2025 que no fue abonado en ese ejercicio porque se aprobó en el mes de diciembre con carácter retroactivo. Salvo Cataluña, las autonomías han aplicado también ya el aumento retributivo del 1,5% acordado para 2026, según ha confirmado a EL PAÍS la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). De esta forma, los más de tres millones de empleados públicos que existen en España han percibido ya el pago correspondiente a las cantidades pendientes de 2025.

Con esos dos conceptos, el abono de los atrasos correspondientes a la subida de las retribuciones del pasado ejercicio y el incremento retributivo pactado para 2026, los trabajadores públicos han arrancado el año con un aumento del 4% en sus nóminas. CSIF ha calculado que ambas mejoras supondrán una horquilla de subida de sueldos de entre 60 y 100 euros netos en 14 pagas, según los diferentes casos.

Durante todo el año pasado, los más de tres millones de empleados de todas las administraciones —y otros organismos del sector público— no recibieron ningún incremento retributivo, ya que el anterior acuerdo salarial para el colectivo terminó su vigencia el 31 de diciembre de 2024 y no se cerró un nuevo pacto hasta finales de 2025. Este texto, denominado Acuerdo para la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, que fue acordado por CC OO, UGT y CSIF con el Ministerio de Función Pública, recogió un incremento de los salarios de estos trabajadores del 2,5% consolidable correspondiente a 2025, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de ese año. Además, incluyó un incremento del 1,5% fijo para 2026 y un 0,5% adicional condicionado a que el IPC de este año sea igual o superior al 1,5%. De activarse esta última parte variable se abonará en el primer trimestre de 2027 con efectos retroactivos de todo 2026. Para 2027, el aumento salarial pactado será del 4,5% y un 2% más en 2028.

Tras alcanzarse este acuerdo en noviembre, el Gobierno aprobó un real decreto ley con medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 3 de diciembre. Esta norma estableció que el sector público estatal (el que depende de la Administración General del Estado, no de las comunidades ni de los ayuntamientos) debía abonar los atrasos de 2025 en la misma nómina de finales de diciembre. Y así lo hizo, ya que comenzó a realizar estos pagos a partir del pasado 18 de diciembre.

Por el contrario, este real decreto permitió al resto de administraciones (autonómicas y locales) distribuir el pago de estos atrasos durante los ejercicios 2026, 2027 y 2028 o hacerlo efectivo en el mes de diciembre de 2025. Si embargo, las autonomías optaron por no esperar tanto. De hecho, hubo ocho de ellas (Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra y Murcia) que decidieron pagar inmediatamente los atrasos correspondientes a la subida de 2025 y los abonaron en las nóminas de diciembre de sus trabajadores del sector público.

Posteriormente, en las nóminas de enero lo han hecho el resto de comunidades que tenían pendiente el pago de estos atrasos (Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, País Vasco, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid y Cataluña).

Además, todas las comunidades han incorporado en sus nóminas de enero la parte fija del aumento salarial pactado para 2026 (un 1,5%), salvo Cataluña, cuyos empleados autonómicos y también locales recibirán esta alza correspondiente al presente ejercicio a partir de febrero, cuando la Administración también pagará de forma retroactiva este aumento del mes de enero.

En el caso de las entidades locales, la evaluación del estado del pago de todos estos conceptos retributivos llevada a cabo por CSIF apunta a que la realidad es mucho más dispar porque hay miles de ayuntamientos.

Desde el sindicato aseguran que la mayoría de las corporaciones locales de las capitales de provincia y diputaciones han abonado ya estas cantidades. Aunque hay casos, como el citado de Cataluña donde se completará el pago en febrero y otras corporaciones locales en Castilla y León, por ejemplo, que ya han anunciado que lo abonarán a lo largo de febrero y marzo; mientras que otros, como los ayuntamientos cántabros, lo harán a lo largo del primer semestre del año, según esta central. Además, CSIF ha constatado el caso del Ayuntamiento de Chiva (Valencia) que no podrá pagarlo hasta 2028.