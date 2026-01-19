Oxfam Intermón alerta de un mundo con multimillonarios cada vez más ricos

Los ricos del mundo son cada vez más ricos. En concreto, la fortuna de los multimillonarios creció más de un 16% el año pasado, hasta los 18,3 billones de dólares, lo que supone su máximo histórico. Así se recoge en Contra el imperio de los más ricos. Defendiendo la democracia frente al poder de los milmillonarios, un informe publicado este lunes por Oxfam Intermón con motivo del Foro Económico Mundial de Davos.

En el otro lado de la balanza, casi la mitad de la población vive en situación de pobreza, con menos de 8,3 dólares al día, y un 28% se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, alerta la ONG. En el informe se afirma que la fortuna conjunta de los multimillonarios aumentó en 2,5 billones de dólares el año pasado. Dicha cantidad es, prácticamente, la riqueza que posee la mitad más pobre del planeta, unos 4.100 millones de personas. Además, con esos 2,5 billones se podría acabar con la pobreza extrema de los próximos 26 años.

El año pasado, fue el primero en el que el número de multimillonarios superó las 3.000 personas. Y el más rico de todos ellos, Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, vio como su patrimonio batía la barrera de los 500.000 millones de dólares. En la actualidad se calcula que supera los 700.000 millones, a tenor de los datos de Forbes que se han usado para la elaboración del informe.

Oxfam Intermón sostiene, en un comunicado de prensa que acompaña al informe, que “la intensificación en la concentración de la riqueza milmillonaria coincide con el mandato del presidente Trump y supone una clara señal de alerta. Desde su llegada al poder, se han reducido los impuestos a los superricos, se han bloqueado avances en fiscalidad internacional para grandes corporaciones, se han limitado los intentos de frenar el poder de los monopolios y se ha impulsado el valor en Bolsa de sectores como el de la inteligencia artificial, generando importantes beneficios que han ido a parar casi exclusivamente a las grandes fortunas”.

Mientras la riqueza de los millonarios no para de crecer, la tasa de reducción de la pobreza a nivel mundial se ha estancado y se sitúa en niveles parecidos a los de 2019. Incluso, la pobreza extrema ha aumentado en lugares como África.

Ricos españoles

En España, 2025 también fue un buen año para los ricos. La fortuna de los 33 multimillonarios identificados por Oxfam Intermón creció, en comparación con el año anterior, en casi 28.300 millones de euros, hasta los 197.500 millones, el nivel más alto registrado. Esta riqueza conjunta es superior a la que posee el 39% de toda la población española, casi 19 millones de personas.

“El 1% más rico concentra el 23,9% de la riqueza total, mientras que la mitad más pobre apenas posee el 6,7%”, reza la nota de prensa. Recoge también una valoración de Franc Cortada, director de Oxfam Intermón, sobre la situación en España. “La gente no llega. El dinamismo económico favorece a las grandes fortunas, pero para millones de personas resulta cada vez más difícil llegar a fin de mes o calentar su casa. A esta dura realidad se le suman las dificultades para acceder a una vivienda digna y asequible, limitando los sueños y proyectos de varias generaciones que encuentran refugio en relatos que ofrecen culpables y prometen soluciones sencillas basadas en el ‘sálvese quien pueda’ y una meritocracia engañosa”.

La organización alerta también de que los ricos a nivel mundial usan sus cada vez más grandes fortunas en controlar medios de comunicación y redes sociales, “sin que los gobiernos hayan logrado ponerles freno”. “Los milmillonarios están dedicando su riqueza y poder para generar estado de opinión, influir sobre el debate público y cambiar incluso el curso político. No solo compran yates, compran incluso democracias, alimentando el discurso de odio y la polarización política, todo por defender únicamente sus intereses”, apunta en el comunicado. La ONG señala, además, casos concretos, como el de Elon Musk en X o Jeff Bezos en The Washington Post.

Del mismo modo, la ONG advierte de que “las libertades civiles y los derechos políticos están retrocediendo de forma alarmante”. “Esta obscena brecha de riqueza no se limita a jets privados: está creando un abismo en el poder e influencia políticos que ostenta esta élite milmillonaria, y el resto de la población. La pobreza genera hambre, pero la constante desafección política genera ira. Si nuestras sociedades se sienten hoy más divididas y fracturadas es porque efectivamente lo están”, añade Cortada.