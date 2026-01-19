El Círculo de Empresarios pide bajar el IVA de las obras arte y alinearlo al del resto de Europa

El organismo publica un documento en el cual denuncia el agravio comparativo que sufre el sector y reclama una ley que impulse la financiación privada de la cultura

Pérdida de competitividad y penalización del tejido cultural español. Estas son algunas de las razones que alega el Círculo de Empresarios para reclamar al Gobierno que baje el IVA de las obras de arte del 21% actual y lo alinee con los tipos reducidos que aplican otros países europeos, además de exigir una ley de mecenazgo que impulse la financiación privada de la cultura. Así se pronuncia el centro de análisis en un documento de toma de posición que publica este lunes.

El sector cultural estuvo gravado con un IVA reducido hasta 2012, año en el cual el Gobierno decidió elevarlo al tipo general del 21%, una medida que formaba parte de un más amplio paquete de recortes en plena recesión económica. Más tarde, cuando la actividad empezó a recuperarse, se enmendaron algunas de las subidas. Es el caso de los conciertos, el cine y libros. Sin embargo, el gravamen aplicable a la comercialización de obras de arte a través de intermediarios el impuesto se mantuvo en el 21%.

El Círculo de Empresarios considera que esta situación cristaliza en “una desventaja fiscal que sitúa a España en clara inferioridad frente a los principales países europeos”. Italia grava las operaciones de compraventa de obras de arte a un 5%, un tipo de IVA parecido al 5,5% de Francia, al 6% de Portugal y al 7% de Alemania, todos porcentajes muy inferiores al 21% que se aplica en España, y que según lamenta el think tank “penaliza al tejido cultural español y favorece la deslocalización de artistas, galerías y coleccionistas hacia otros mercados europeos”.

“Penalizar fiscalmente el arte equivale a penalizar una industria con capacidad de generar valor económico, empleo cualificado y proyección internacional”, resume Juan María Nin Génova, presidente del Círculo de Empresarios. “El IVA del 21% sitúa a España en una posición claramente desalineada respecto a Europa”.

Además del agravio comparativo con respecto a otros mercados del entorno, el centro recuerda que existe un trato distinto del arte dentro del mismo sector cultural, que le pone “en clara desventaja”. Las creaciones originales de pintura, escultura, fotografía y otras artes plásticas están gravadas al tipo reducido del 10% solo si la venta es directa del creador al comprador. Si las transacciones las llevan a cabo galerías u otros intermediarios profesionales se aplica el 21%, cuando ámbitos como las obras literarias, las artes escénicas, el cine o la música disfrutan de tipos reducidos y superreducidos en el IVA de entre el 4% y el 10%.

El Círculo de Empresarios alerta que la fiscalidad del arte en España frena tanto la creación, sobre todo en el caso de artistas jóvenes y emergentes, como el acceso del público general, puesto que se sigue percibiendo como un bien de lujo. El comunicado se publica pocos días antes de que las galerías de arte contemporáneo españolas vayan a huelga y suspendan su actividad, del 2 al 7 de febrero, para reclamar una rebaja fiscal.

La organización también pide que se acelere la transposición de la directiva de 2022 sobre el IVA, que hubiera tenido que incorporarse a la normativa nacional hace más de un año y que flexibiliza la aplicación de los tipos reducidos del impuesto a distintas categorías de bienes y servicios, incluidas las obras de arte. Además, reclama una ley de mecenazgo eficaz que favorezca la expansión de la actividad artística gracias al apoyo privado.

“Lejos de suponer una pérdida recaudatoria, el Círculo considera que esta reforma debe entenderse como una inversión estratégica: un menor gravamen favorecería la actividad de galerías, la atracción de ferias y coleccionistas internacionales, la circulación del patrimonio cultural y la profesionalización del ecosistema artístico, con efectos positivos a medio plazo sobre la base imponible y la proyección internacional de la cultura española”, concluye el documento.