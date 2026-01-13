Los grandes banqueros centrales respaldan a Powell y defienden la independencia de la Fed

Los responsables de algunos de los principales bancos centrales del mundo se han sumado a la defensa de la Reserva Federal y su presidente Jerome Powell frente a los ataques vertidos por el presidente estadounidense Donald Trump. La presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, lidera junto al presidente del Banco de Inglaterra, Andrew Bailey, una carta en la que se solidarizan con el banco central estadounidense y con Powell.

"La independencia de los bancos centrales es fundamental para la estabilidad de precios, financiera y económica, en beneficio de los ciudadanos a quienes servimos. Por lo tanto, es fundamental preservar dicha independencia, con pleno respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas democrática", asevera la misiva. El escrito está firmado también por Erik Thedéen, gobernador del Banco de Suecia (Sveriges Riksbank); Christian Kettel Thomsen, presidente del consejo de Administración del Banco Nacional de Dinamarca (Danmarks Nationalbank); Martin Schlegel, presidente del consejo de administración del Banco Nacional Suizo; Michele Bullock, gobernadora del Banco de la Reserva de Australia; Tiff Macklem, gobernadora del Banco de Canadá; Chang Yong Rhee, gobernador del Banco de Corea; Gabriel Galípolo, Gobernador del Banco Central de Brasil; François Villeroy de Galhau, Presidente del Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales, y Pablo Hernández de Cos, director general del BIS. No está entre los firmantes el Banco de Japón, cuya dependencia del Gobierno nipón permite, en la práctica, que a sus reuniones de política monetaria pueden acudir representantes del Ejecutivo.

El comunicado conjunto destaca que “el presidente Powell ha desempeñado su cargo con integridad, centrado en su mandato y con un compromiso inquebrantable con el interés público” e insiste en que para todos los firmantes es “un colega respetado”, así como para todos los que han trabajado con él.

El máximo responsable de la política monetaria de Estados Unidos anunció que la Fiscalía federal ha abierto una investigación penal para aclarar si mintió durante su comparecencia el verano pasado en el Congreso para explicar la remodelación de la sede de la institución. Una investigación que ha provocado un terremoto en la Fed y que cuyas repercusiones siguen siendo aún desconocidas. De un lado, crecen las voces que claman por la defensa de la independencia de la Fed. Así, los tres expresidentes vivos del banco central, Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan, han firmado otra carta junto a otra decena de economistas de renombre para expresar su apoyo a Powell. Por otro lado, el hostigamiento ha enfangado ya la sucesión de Powell. Figuras relevantes de las filas republicanas, como el Thom Tillis, clave en el Comité Bancario, ha aseverado que se opondrá a cualquier nominación de Trump a la Reserva Federal hasta que se resuelva este asunto.

No es la primera vez que los banqueros centrales respaldan a Powell frente a los furibundos ataques de Trump. En el foro de Sintra de julio del año pasado, organizado por el BCE, se visualizó una férrea defensa del economista estadounidense por parte de banqueros centrales, académicos, financieros y periodistas que incluyó aplausos y alabanzas. “Exactamente lo mismo que nuestro colega Jay Powell. Y creo que hablo por todos”, llegó a asegurar Lagarde cuestionada por qué haría si estuviera en el papel del estadounidense ante la presión de Trump.