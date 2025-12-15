El mensaje navideño de Marta Ortega a la plantilla de Inditex: “El futuro depende de lo que seamos capaces de construir juntos”

La presidenta del grupo textil recuerda el 50 aniversario de la primera tienda de Zara como base de lo que es hoy la compañía

La presidenta de Inditex, Marta Ortega, se ha dirigido a la plantilla del grupo textil en su habitual carta navideña. Esta la reciben los más de 160.000 trabajadores que el gigante gallego tiene repartidos por todo el mundo. Ortega inicia la misiva haciendo referencia al 50 aniversario de la apertura de la primera tienda Zara, en la calle Juan Flórez de A Coruña, y que el grupo celebró el pasado 9 de mayo. Algo que, para la presidenta de Inditex, ha convertido el 2025 que termina como un año “especial”: “Hemos mirado atrás para recordar nuestros orígenes y todo lo que hemos construido con esfuerzo, dedicación y cariño”. “Nos sentimos profundamente orgullosos del talento y el compromiso de quienes, hace ya medio siglo, imaginaron lo que hoy es Inditex y sentaron las bases de nuestras grandes marcas”, dice Ortega, que hace referencia directa a su padre y máximo accionista del grupo con casi el 60% de las acciones, Amancio Ortega.

“El señor Ortega y quienes emprendieron con él aquella aventura tenían mucho que celebrar y aún más por soñar. Entre ellos nació un vínculo que sigue siendo nuestra esencia: la confianza en el trabajo bien hecho y en las personas que lo hacen posible”, dice, mencionando otros factores como familia, amigos o compañeros, que “dan sentido a todo lo que hacemos”.

Como secreto del éxito en estos 50 años, Marta Ortega, presidenta del grupo gallego desde abril de 2022, habla de “la determinación de mejorar cada día y la mirada firme hacia el horizonte. El trabajo riguroso, el compromiso y el respeto son los motores que nos han traído hasta aquí y también las razones de mi enorme gratitud hacia todos vosotros”.

Aun así, para Inditex cada nuevo año “vuelve a ser un punto de partida”, y el futuro del grupo dependerá, a juicio de su presidenta, de lo que sean “capaces de construir juntos”. “Queremos seguir siendo un referente, no solo por nuestros logros, sino sobre todo por los valores que los sustentan. Ojalá estas fechas sirvan para renovar la energía, la ilusión y la alegría de seguir adelante, con la misma convicción de siempre”, continúa en su carta.

Por último, se dirige directamente a los empleados, diciéndoles que ellos son “la magia de Inditex”, y que esa magia “sigue viva porque hay alma en cada uno de vuestros gestos”. Mantengámosla así, por los que han sido, los que somos y los que serán”, finaliza.

Ortega se despide de sus trabajadores deseándoles un año “cargado de salud y amor”, y un 2026 “que nos traiga más paz y empatía en el mundo”.