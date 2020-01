El juez imputa a Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia, por manipular las cuentas para cobrar el bonus

La Audiencia Nacional ha citado como investigados —la antigua figura del imputado— a Ricardo Currás, ex consejero delegado de Dia, a cuatro miembros de su cúpula directiva y al auditor externo de KPMG. El magistrado de refuerzo del Juzgado central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal, les llama a declarar el próximo día 28 de enero por los presuntos delitos de administración desleal y falsedad contable.

La Fiscalía les acusa de idear un plan para maquillar las cuentas de la cadena de supermercados mediante "prácticas contables irregulares". Los imputados habrían engordado las cuentas de la empresa de forma ficticia. El juez asegura en un auto conocido este miércoles que, "para la consecución de los objetivos propuestos para el ejercicio 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del ebitda (resultado bruto de explotación), Currás ideó un plan —que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas— para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo en el ebitda".

Al hacerlo así, continúa Abascal en el auto, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos". Es decir, el bonus que el consejero delegado y otros altos directivos de Dia percibían cada año en función de la consecución de determinados objetivos. Cantidades que debían provisionarse en las cuentas de cada ejercicio. El juez asegura que Currás, para que no quedara constancia de la merma en el ejercicio 2017, "impartió órdenes para que no se realizaran tales provisiones, de forma que la cantidad asociada a las mismas no minorase la cuenta de resultados. Los bonus (813.943 euros) se pagaron finalmente en marzo de 2018.

Por petición de la Fiscalía Anticorrupción, el auto se dirige contra Currás, los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de 2017.

El instructor señala: "Tras la investigación llevada a cabo se puede concluir que de los ajustes que se incorporaron a los estados financieros de Grupo Dia correspondientes al ejercicio 2017, cuatro de ellos tienen su origen en prácticas contables irregulares ideadas por Ricardo Currás, los cuales, considerados a nivel agregado, supusieron una alteración artificial del Ebitda de 2017 por un importe de 51,8 millones de euros, del total de 69,7 millones de euros de ajustes que se han incorporado a las cuentas anuales, netos del efecto fiscal".

La causa que instruye Abascal procede, por un lado, de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de la compañía y, por otro, de una denuncia interpuesta por el también ya ex consejero delegado Borja de la Cierva contra sus predecesores por el estado de las cuentas de la cadena de supermercados española.

El auto también cita el 27 de enero a los tres peritos que han elaborado informes sobre las cuentas de Dia en el marco de la investigación abierta en Fiscalía Anticorrupción y llama como testigos el día 28 a dos trabajadores de la empresa que habrían recibido instrucciones de Currás para realizar las maniobras contables que se investigan: Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña.