Hacia una economía descarbonizada

La revolución verde está en marcha. La descarbonización de la economía avanza en todos los sectores: desde la vivienda, pasando por la logística y hasta la movilidad. Nadie se libra de un cambio de modelo. El planeta lo exige. La constante emisión de gases contaminantes amenaza con aumentar la temperatura del globo y ello augura fenómenos meteorológicos más extremos, un mayor estrés hídrico, una subida del nivel del mar y alteraciones en los ecosistemas marinos y terrestres. Pero, ¿de qué manera España está haciendo frente a este reto mayúsculo?, ¿qué efecto ha tenido la pandemia en los objetivos marcados por Europa?, ¿cuáles son las claves regulatorias a nivel español e internacional que permitirán a las empresas evolucionar hacia modelos de negocio sostenibles?

La respuesta a esas preguntas las dará Teresa Ribera, vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica del Gobierno de España, durante el quinto y último ciclo de Proyecto Zero, un evento organizado por EL PAÍS e Iberdrola, que se llevará a cabo este jueves 10 de diciembre. La ministra conversará con Javier Moreno, director de EL PAÍS. A la cita también está convocada Ángeles Santamaría, consejera delegada de Iberdrola España, quien hablará sobre el camino que han de recorrer las empresas para aunar sostenibilidad y crecimiento.

En el encuentro ―que se puede seguir en directo a través de la web de EL PAÍS desde las 9.00 horas― Peter Bakker, presidente del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible, desgranará las razones por las que la transición hacia una economía verde supone una reforma fundamental en el sistema productivo. Posteriormente, Margarita Delgado, subgobernadora del Banco de España y miembro del Network for Greening the Financial System (NGFS); Ambroise Fayolle, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, y Aitor Jauregui, consejero delegado de BlackRock España, discurrirán sobre la financiación de los proyectos sostenibles.

Después, Rodolfo Lacy, director de Environment Directorate de la OCDE, y Francisco Laverón, responsable de Prospectivas Energéticas del grupo Iberdrola, pondrán sobre la mesa los retos y oportunidades que traen consigo los objetivos de cero emisiones netas marcados por Europa hacia 2050. El evento, titulado Hacia la descarbonización total, será clausurado por Clara de la Torre, directora general de Acción por el Clima de la Comisión Europea.

Tras la crisis provocada por el coronavirus, la economía basada en las emisiones cero de carbono se presenta como la gran oportunidad para desarrollar un nuevo sistema sociolaboral, con alta empleabilidad e innumerables beneficios sociales, medioambientales y económicos a nivel global. Proyecto Zero es un ciclo anual de eventos que busca inspirar y poner en valor los proyectos a favor de la sostenibilidad como modelo para el crecimiento y de la recuperación de la economía y del empleo en sectores clave.