RTVE implantará la jornada de 37,5 horas semanales en diciembre

RTVE restablecerá el próximo 1 de diciembre la jornada laboral de 37,5 horas semanales, frente a las 35 que venían disfrutando los trabajadores de la radio y la televisión estatal desde julio de 2018. El cambio ha sido anunciado este miércoles, poco después de conocer la sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, en la que afirma que la corporación audiovisual pudo aplicar esta jornada desde el primer momento. No obstante, los jueces han desestimado la reclamación de RTVE porque "no hay razón alguna que justifique el procedimiento judicial sobre el ejercicio de un derecho que la empresa pudo desplegar sin problema jurídico alguno" desde el primer momento.

Este conflicto laboral explotó durante la negociación del convenio colectivo que la corporación y los sindicatos llevan meses negociando. La plantilla de RTVE, ahora de 6.400 trabajadores, goza de una 35 horas desde tiempos inmemoriales. Hasta 2011. En plena crisis, el Gobierno aplicó restricciones presupuestarias que provocaron un alza de dos horas de horas y media. En 2018, la corporación informó mediante una circular interna que recuperaban las 35 horas con efecto del 5 de julio. La ley permitía esa opción a las empresas que no tuvieran déficit.

Pero en mayo pasado, la empresa anunció a los trabajadores que se veía obligada a aplicar la jornada laboral de 37,5 horas por imposición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo del que depende la corporación. RTVE pertenece a esta sociedad pública y esta a su vez pertenece a la Administración central, que está en números rojos. La ley no permite que se aplique la jornada de 35 horas semanales a las administraciones deficitarias y como la radiotelevisión pública pertenece a la Administración central no podía aplicarse esa rebaja horaria.

Esta interpretación fue rechazada de plano por los sindicatos y la dirección de la corporación llevó la situación a la Audiencia Nacional. En la sentencia los jueces apuntan que la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018 establece claramente que quedan sin efecto las previsiones en materia de jornada y horario acuerdos o pactos que contravengan lo previsto en la ley. Recalca que RTVE pudo, sin necesidad de impugnar el convenio, aplicar directamente la jornada de 37,5 horas.

No obstante, añaden que "si la empresa pudo aplicar la jornada de 37,5 horas desde el 5-07-2018 [...], su incomprensible pasividad no justifica de ningún modo la presente acción, por lo que vamos a estimar la excepción de falta de acción, en su vertiente funcional de inadecuación de procedimiento, lo cual comporta la desestimación de la demanda". Es decir, la Audiencia no habilita a RTVE a aplicar la jornada de 37,5 horas, porque ya podía hacerlo, y que le pidan eso no es competencia de los jueces.

No obstante, añade: "Si la empresa pudo aplicar la jornada de 37,5 horas desde el 5-07-2018 [...] su incomprensible pasividad no justifica de ningún modo la presente acción, por lo que vamos a estimar la excepción de falta de acción, en su vertiente funcional de inadecuación de procedimiento, lo cual comporta la desestimación de la demanda". Esto le permite a UGT, sindicato que interpuso la demanda, decir que "RTVE pierde".

La Sala señala que los sindicatos cerraron filas en defensa de la jornada de 35 horas. Y añade que dicha actuación no se basó, en ningún caso, en la defensa de la prevalencia del convenio frente a la ley, sino en la convicción de que les era aplicable la excepción, contemplada en la ley presupuestaria de 2018. "Esto constituye una postura legítima sobre la que no procede pronunciarse ahora, pero que no bloqueó, de ningún modo, la aplicación de la jornada legal", continúan los jueces.