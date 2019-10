Sacudida en el mercado del lujo: Louis Vuitton quiere hacerse con Tiffany

El grupo francés de productos de lujo LVMH (Louis Vuitton Moet Hennesy) ha hecho llegar a la célebre joyería Tiffany & Co una oferta de compra por 14.500 millones de dólares, según han informado fuentes anónimas a las agencias AFP y Reuters. Según dichas fuentes, la empresa francesa, propiedad del millonario Bernard Arnault y propietaria de las marcas Louis Vuitton, Dior o las marcas de champán Moet & Chandon o Veuve Clicquot, realizó la oferta, no vinculante, a principio de mes. Por el momento, no hay respuesta.

La propuesta se interpreta como un intento del grupo francés de reforzar su presencia en EE UU y en un momento en que la mítica joyería afronta dificultades derivadas de la guerra comercial entre EE UU y China, que perjudican sus exportaciones al gigante asiático. Según informa Reuters, hace unos días presentó una oferta no vinculante. La joyería ha contratado los servicios de asesores jurídicos para estudiar la propuesta, pero no ha respondido. La publicación económica Bloomberg afirmó este sábado que las dos empresas ya están negociando.

Algunas fuentes señalan que se negaría a la operación. Segú Reuters, la oferta asciende a 14.500 millones de dólares (13.000 millones de euros), por encima de la capitalización bursátil de la empresa joyera, que asciende a 11.900 millones de dólares(10.700 millones de euros).