El aeropuerto de Sevilla coge altura

El aeropuerto de Sevilla no para de incrementar sus conexiones con otras capitales europeas y marroquís, pero, paradójicamente, sigue sin contar con una vía de transporte alternativa al taxi o al autobús, que agilice su unión con la capital andaluza. El proyecto que cuenta con un consenso generalizado es enlazar a través del tren la estación de Santa Justa con el aeródromo de San Pablo, una inversión que corresponde al Gobierno autonómico y central. “La orografía no es complicada y estamos en contacto con el Ministerio de Fomento y la consejería, el proyecto no está cuestionado, se trata más de una cuestión política que quede refrendada en los presupuestos correspondientes”. La Junta ya ha encargado el estudio de viabilidad y en las cuentas que el Gobierno de Pedro Sánchez presentó para 2019 y que no salieron adelante se incluía una partida para la mejora de la red de cercanías de Sevilla.

El tranvía es otra alternativa que también defiende el Ayuntamiento que dirige el socialista Juan Espadas, pero cuyo proyecto fue bloqueado en el anterior mandato por el resto de los partidos de la oposición. Lo que sí se está desarrollando es un sistema, dentro del proyecto Smartcities, entre el aeropuerto y el consistorio para adaptar en tiempo real las flotas de taxi y autobuses al flujo de pasajeros.