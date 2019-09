Tripadvisor gana al restaurante de Valencia que le denunció por malas críticas: sus filtros funcionan

Un juez de Barcelona ha desestimado la demanda de un restaurador contra la empresa Tripadvisor por las malas opiniones vertidas en la página web. El restaurador, que reclamaba 660.000 euros, acusaba a la compañía de no controlar los comentarios negativos y de no permitirle darse de baja del servicio. El magistrado concluye, sin embargo, que los filtros aplicados por Tripadvisor funcionaron.

El empresario había alegado que Tripadvisor no actuó de buena fe al impedirle eliminar los perfiles de los dos restaurantes —Marina Beach Club y Panorama— que regenta en Valencia. La sentencia, sin embargo, razona que esos perfiles fueron creados por "usuarios" y no por la empresa. El juez recuerda que el propietario tenía la opción de "reclamar el perfil" de esos locales de forma gratuita, tal como prevé Tripadvisor. Eso sí, no le permite cerrarlo, basándose en la libertad de expresión y en el derecho de información de los potenciales clientes.

El juez dedica buena parte de la sentencia precisamente a ese debate: "Si el hecho de que Tripadvisor no permita a los restaurantes escapar de su web, como indica la actora, es contrario a las exigencias de la buena fe objetiva". Considera que no puede hacerse un "juicio general" sobre el modelo de negocio, sino que debe analizarse el caso concreto. Y concluye que no ha habido mala fe, precisamente porque Tripadvisor controla adecuadamente los comentarios.

Ese fue uno de los principales argumentos de defensa de la compañía estadounidense, que han sido acogidos en la resolución. "Los documentos aportados" por la empresa y "las palabras de los responsables de Tripadvisor" permiten afirmar que la compañía "no es ajena al control de las llamadas opiniones fraudulentas". La sentencia señala que dispone de dos "sistemas de control": uno "proactivo" (automático, pero también con intervención humana) y otro "reactivo", mediante el contacto con los establecimientos.

En la demanda, el restaurador había hecho referencia a tres opiniones muy negativas sobre el Marina Beach Club: "Personal enchufado mal cualificado", "Tóxico Beach" y "es una empresa sin derechos laborales". El juez señala que "no es lo mismo tres opiniones fraudulentas bien o mal controladas que 30 o 200". Admite que esas expresiones pueden ser injuriantes, pero recuerda que Tripadvisor borró dos de ellas al día siguiente y decidió mantener una tercera ("Tóxico Beach", que aludía a la mala calidad de un tartar de atún) tras analizar el contenido.