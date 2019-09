Vacaciones en casa de Harry Potter y Peppa Pig

Pisar los escenarios de Harry Potter, visitar Legoland o el remoto pueblo donde vive Papá Noel es una tentación para los niños. y también para muchos padres. Acercarse hasta estos lugares suponía, hasta hace no mucho tiempo, contratar un viaje que incluyera alguna de estas actividades de forma testimonial o simplemente la organización corría por cuenta del interesado. Una realidad que percibieron Ana y Estefanía Olmos, dos hermanas muy viajeras que idearon Fabulist Travel, una plataforma de viajes y turismo orientada a familias con niños que los hace protagonistas de estas experiencias. “Vimos que era un sector que estaba mal atendido y que era accesible porque había menos competencia que en el de viajes en general”, apuntan las hermanas Olmos.

En 2016, con una inversión de 20.000 euros y tras seis meses de desarrollo, dieron el salto al mercado. El resultado no se dejó esperar. Enseguida vendieron 50 viajes que les reportaron una facturación de 100.000 euros. En estos casi tres años de vida la plataforma ha ido creciendo con el respaldo económico que empezó tras aceptar la invitación de Lanzadera (la aceleradora de Juan Roig, el fundador de Mercadona) para apoyarlas en su proyecto, que se materializó en 100.000 euros. A esto se unieron otros 60.000 euros que llegaron desde Enisa (Empresa Nacional de Innovación) y 200.000 más procedentes de una ronda de inversores privados. “Con este dinero pudimos crecer en España y consolidar nuestro producto”, explica.

Recientemente, han acudido a otra ronda de financiación que les ha supuesto una entrada de 350.000 euros. “Con esta inversión creceremos tecnológicamente e internacionalizaremos la empresa. Queremos exportar el modelo a países vecinos como Francia, Portugal o Italia donde es sencillo replicar el caso español”, concreta Olmos.

Fundadoras de Fabulist Travel.

Ofertan 42 viajes, “que no son solo para niños, son para toda la familia”, apuntan las hermanas Olmos, que cubren 17 temáticas diferentes (Harry Potter, Peppa Pig, cuentos de hadas, Papá Noel…) que tienen su inspiración en películas, libros o juegos. Llegan a 13 países, sobre todo en destinos europeos, pero no españoles. “Aquí las familias solo buscaban soluciones puntuales y no un viaje como los que hacemos. Así que decidimos sacarlo del catálogo. Ahora con la réplica de la plataforma en otros países volveremos a introducir los viajes con destino España”.

Hace unos meses han empezado a ofertar vacaciones fuera de Europa debido a la demanda de las familias. Estos destinos llevan a sus viajeros a la Costa este y oeste de Estados Unidos, a Japón y a Kenia. “Todos los viajes que organizamos tienen una alta demanda; es decir, tienen suficiente volumen para justificar la inversión. Aquellos que no sobrepasan cierto umbral, desaparecen del catálogo, para que podamos centrarnos en los que realmente interesan”. El gasto medio va desde los 300 euros por persona para los viajes de fin de semana, hasta los 800 o 1.000 euros por persona para los más largos.

La plantilla está formada por 10 personas que se ocupan de dar cobertura a las necesidades de los viajeros (con una atención de 24 horas y siete días a la semana), y al diseño y la comercialización de los viajes.

Más de 700 familias han contratado con esta compañía y su experiencia habla que hay muy pocas reclamaciones. “Ni siquiera las podemos cuantificar”, apuntan. Un éxito que también se refleja en sus números, con una facturación en 2018 de 740.000 euros y una previsión para 2019 de 1,2 millones. En 2020 prevén triplicarla. “También esperamos generar beneficios, ya que hasta ahora solo hemos cubierto gastos”, apostillan las hermanas Olmos.