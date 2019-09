El ‘ePublishing’ comienza a hacerse un hueco en el mercado español

Página de suscripción a la edición digital de The New York Times.

Los ingresos del mercado ePublishing en España, que engloba periódicos, revistas y libros digitales, sumarán este año 517 millones de euros, lo que representa el 14% de la facturación total del sector en toda Europa, según las cifras de la consultora Telecoming

Los ingresos del sector ePublishing en España supondrán este año el 12% de la facturación total de contenidos digitales, cuatro puntos porcentuales por encima de la media europea (8%).

El ePublishing entra en el pago por contenidos de calidad después de otras industrias como de la música (Spotify), los vídeos (Netflix, HBO, Amazon o Movistar) y el gaming. El principal motor de esta tendencia es la continua migración de los contenidos editoriales en papel a los formatos digitales y, en particular, el crecimiento de las suscripciones, que ofrecen más flexibilidad en la selección de contenidos y las formas de pago.

Las principales cabeceras internacionales, como The New York Times, The Wall Street Journal o Financial Times ya están experimentando el aumento de sus ingresos gracias a este modelo de negocio, incluso algunas como The Independent, han apostado por cerrar sus ediciones en papel y volcarse cien por cien en las ediciones digitales. En el caso de España, los principales grupos editoriales también están inmersos en la implantación de muros de pago para sus contenidos, bien hacia un modelo de pago por suscripción, o bien hacia el modelo de pago por artículo, según el informe.

El pago móvil, el aliado de la prensa digital

El modelo de suscripción y el pago por contenidos de calidad es una realidad en otras industrias y los medios de comunicación aprovechan el momento para sumarse a esta tendencia.

A nivel mundial, el contenido de ePublishing facturado con cargo a la factura móvil pasará de 1.505 millones de euros en 2019 a 5.845 millones en 2024. En Europa, este modelo de consumo de contenido editorial pagado a través de la factura del móvil, alcanzará este año los 580 millones de facturación y alcanzará los 2.091 millones en 2024. Para España la previsión es pasar de 52 millones de facturación en 2019 a 181 millones en 2024, lo que supondrá un incremento notable en cinco años.

El smartphone es el principal dispositivo para el consumo de contenidos editoriales digitales. Según la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC), el móvil se sitúa por primera vez como el terminal más utilizado para la lectura de prensa digital. El 81% de los usuarios españoles utiliza su smartphone para la acceder a noticias de actualidad.