Los plazos y las dilaciones de Lagarde dejan en el aire su declaración en el ‘juicio de Bankia’

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, podría librarse de declarar en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia. El tribunal rechazó ayer ampliar hasta el 16 de agosto el plazo para que Lagarde envíe el cuestionario con el que pidió declarar, tras negarse a hacerlo en persona y por videoconferencia. La próxima presidenta del Banco Central Europeo notificó hace unos días al juez de enlace en Estados Unidos que necesitaba más tiempo porque la documentación le había llegado mojada y deteriorada. La petición de Lagarde suponía dar trámite a su cuestionario en septiembre, puesto que agosto es inhábil para la justicia española.

La presidenta de la sección cuarta de la Sala de lo Penal, Ángela Murillo, afirmó ayer que el tribunal no va a esperar a septiembre, ya que ha reservado ese mes para la presentación de los informes finales. Según la planificación del juicio, en este mes de julio deberían quedar concluidas las fases pericial y documental. Esto equivale, según explica Andrés Herzog, abogado de la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), que solicitó el testimonio de Lagarde, a que si no manda el cuestionario ya, no se podrá tener en cuenta para la sentencia. Es decir, ya no servirá para nada.

El documento con las preguntas a Lagarde se le entregó al FMI el pasado 25 de junio pese a que Herzog se las facilitó al juzgado en mayo. El FMI pidió hace unos días más tiempo porque el cuestionario, en papel, llegó mojado y hubo que escanearlo y volver a enviarlo.