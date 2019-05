Anuncios que perjudican a la propia marca

Hay campañas de publicidad que parecen ideadas por tu peor enemigo. Gastarse una pasta en una producción para obtener los resultados contrarios a los inicialmente planteados debe resultar muy frustrante.

Varios factores pueden converger para conseguir esta "tormenta perfecta" de mala creatividad. La poca experiencia y una falta de reflexión pueden conducir a desastres épicos. Dar por buena la primera idea que se tiene, creer que es carne de León de plata en Cannes y llevarla a la práctica ipso facto normalmente suele ser una mala idea. También cabe la posibilidad de que el creativo haya tenido un mal día, la agencia esté empanada esa jornada y el cliente tan pendiente de otras cosas que no haya hecho mucho caso. Porque si no, no se puede explicar.

El catálogo de desastres épicos se completa con peticiones de clientes que la agencia no tiene más remedio que aceptar.

Una de las producciones que mejor representa el daño que la publicidad puede hacer a la marca es la del limpiador facial australiano OXY. Especializado en ayudar en la lucha contra el acné, muestra demasiado gráficamente el problema de fondo. Lo menos que se puede decir es que es realmente desagradable.

Crema antiacné OXY. “Man Sized Problems”, de Naked Communications, Australia.

Tampoco los grandes almacenes británicos Harvey Nichols se lucieron hace unos años anunciando la época de rebajas. En este caso, las que salieron malparadas fueron las mujeres, a las que se pintaba incapaces de contener lo que ellos consideraban "instintos naturales".

Aunque sus intenciones no podían ser mejores, la ONG sudafricana Feed a Child causó un revuelo mayúsculo con el anuncio emitido en televisión durante las noticias. En él, se denunciaba que las mascotas del hogar sudafricano medio estaban mejor alimentadas que millones de niños pobres. Fondo bien, pero formas, mal. El controvertido anuncio fue retirado al poco tiempo de YouTube y poco después esta ONG tuvo que pedir disculpas.

ONG Feed a Child. "La media de perros domésticos sudafricanos comen mejor que millones de niños. Agencia Ogilvy & Mather, Sudáfica

Intentar utilizar el humor de brocha gorda para vender un producto fue lo que provocó el rechazo a este comercial de Qé! Crack. Para anunciar un simple snack de chocolate recurrió, como siempre, al doble sentido provocador con resultados claramente deficientes.

Chocolatina Qé! Crack. Agencia desconocida.

Las creencias religiosas también pueden causar dolores de cabeza. Un jurado en Italia consideró que este anuncio era una mofa al cristianismo y susceptible de ofender los sentimientos de una comunidad religiosa. Red Bull fue obligado a suspender y retirar la campaña.

Bebida energética Red Bull. Agencia desconocida

También ocurre que se dedica mucho tiempo a que el anuncio sea lo más efectivo posible pero luego no se gasta ni un minuto de tiempo en ver dónde podría terminar colocado ese anuncio. En muchas ocasiones está fuera del control de los anunciantes y así el resultado final es realmente devastador. Un clásico error de ubicación lo cometió la aerolínea de bandera turca Turkish Airlines en el aeropuerto omaní de Muscat. No es muy buena idea, y más en los tiempos que corren, colocar el avión en dirección hacia el desastre total. Da una sensación bastante desasosegante, la verdad.

ampliar foto Turkish Airlines. Publicidad integrada en unas escaleras mecánicas. Agencia desconocida.

Tampoco parece una buena idea estar al albur de las condiciones meteorológicas. La marca de ropa interior Delicate intentó conseguir una sensación de limpieza y frescura para sus prendas, pero luego vino el mal tiempo y le jorobó toda la composición. Vamos, un fail en toda regla.

ampliar foto Ropa interior Delicate. "Mmmm...fabuloso". Agencia desconocida.

Aunque también puede suceder que junto a una autopromoción del periódico, la redacción y el departamento de producción no se hayan comunicado y el resultado sea el que se muestra a continuación en el diario La Opinión.

Y es que la publicidad es tan complicada...