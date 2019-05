Operación Chamartín: el sueño de la constructora San José se hace de rogar

Doce subcontratas trabajaban en las obras del Ritz en Madrid el funesto 19 de septiembre pasado, cuando un derrumbamiento mató a un trabajador e hirió a otros 11. San José, la constructora encargada del proyecto para restaurar el hotel de lujo, dice ahora que “lo que pasó es que no hay un culpable claro ni una causa concreta. En nuestro caso no tenemos constancia ni ningún indicio de responsabilidad”, dice el gerente. A la espera de que la investigación aclare lo sucedido, la empresa dice que no ha provisionado en sus cuentas un posible impacto negativo por indemnizaciones y que serán los seguros los que intervengan.