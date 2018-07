Así será el nuevo norte de Madrid: más zonas verdes y una ‘city’ financiera

Más zonas verdes, transporte sostenible y una nueva 'city' financiera que modificarán el rostro de la Castellana en los próximos 20 años. La arteria que cruza el norte de Madrid crecerá entorno a la estación de Chamartín, que se convertirá en un gran nodo por su cercanía con el aeropuerto. La alcaldesa, Manuela Carmena, tras alcanzar un acuerdo con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, la Comunidad de Madrid y la promotora Distrito Castellana Norte (DCN) ha presentado este viernes el proyecto Madrid Nuevo Norte, también conocido como Operación Chamartín. Será uno de los mayores desarrollos urbanísticos de toda Europa, que pretende lanzar la capital en el siglo XXI.

En cifras, Madrid Nuevo Norte significa la reforma de un área de 2,6 kilómetros cuadrados, en la que la promotora Distrito Castellana Norte (DCN), el Ayuntamiento, Fomento y la Comunidad de Madrid levantarán un centro financiero con amplias zonas verdes, edificios modernos para oficinas de última generación y una nueva estación de trenes, que será el corazón del nuevo distrito financiero.

La futura estación de Chamartín se convertirá en un hub (nodo) nacional e internacional. Su posición estratégica, debido a la cercanía con el aeropuerto Madrid-Barajas, permitirá desplazamientos a tiempo récord. Adif estudia crear una conexión directa entre la estación y el aeropuerto. La empresa pública controlada por Fomento también anunció que trabajará en la conexión directa entre Chamartín y la Estación de Atocha.

ampliar foto Imagen del proyecto Madrid Nuevo Norte. Ayuntamiento de Madrid

El nuevo centro de negocios contará con tres rascacielos, uno de ellos de 250 metros de altura, el más elevado de España. El proyecto mira al norte Europa desde el punto de vista urbanístico (los expertos señalan las semejanzas con el nuevo distrito financiero de Ámsterdam). Concretamente, por la convivencia de zonas de trabajo y residenciales. De hecho, en la nueva 'city' de Madrid se crearán zonas de ocio y viviendas. La idea es crear un centro "abierto las 24 horas del día y toda la semana", según ha explicado el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo (Podemos).

El proyecto divide el ámbito en cuatro zonas: la estación de Chamartín, el centro de negocios, y los barrios de Malmea-San Roque-Tres Olivos y Las Tablas Oeste. En total, el Ayuntamiento, que ha liderado el proyecto y las negociaciones con los operadores privados, ha logrado que hasta un 20% de todas las viviendas que se levantarán en la zona sean protegidas (frente al 10% que contemplaba el anterior plan de Ana Botella). Además, el Consistorio, asegura que en los terrenos que pasarán bajo su control también levantará pisos protegidos: hasta un total de 4.000 viviendas para desarrollar políticas públicas de vivienda.

En cuanto a las zonas verdes, se organizarán en torno a un eje continuo sobre las vías del tren, que se cubrirán. Se tratará de un "gran parque sobre las vías, otro pulmón verde del norte". La sostenibilidad medioambiental se buscará también con nuevas conexiones de Metro (tres nuevas estaciones) y Cercanías. Además, el Ayuntamiento reforzará las líneas de autobuses de la EMT. Se trata de un "proyecto del siglo XXI, que tiene que ver con principios concretos: apuesta específica por la sostenibilidad, de las estructuras y en la manera de entender el orden urbano y organizar los edificios, las infraestructuras y la manera de moverse", ha afirmado Calvo.

Por su parte, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que ha dado el visto bueno a un diseño aprobado por su antecesor, Íñigo de La Serna (PP), ha señalado que, tras unas primeras dudas, no podía imaginarse "a la alcaldesa de Madrid liderando un proyecto especulativo". "Recogí un proyecto del gobierno popular y no me importa estar aquí porque pienso que es un buen proyecto para Madrid", ha mantenido durante la presentación.

La alcaldesa de la capital Manuela Carmena, ha incidido en el consenso entre instituciones para alcanzar este objetivo: "El Ayuntamiento opta por asumir la responsabilidad del consenso. El ayuntamiento es de todos y hay que gobernar para todos y para esto hay que ejercitar el consenso sin miedo ni cansancio", ha mantenido la regidora, posiblemente ante los comentarios negativos sobre el proyecto que provienen de algunos ediles de la coalición de Ahora Madrid. Carmena ha asegurado este viernes que Madrid Nuevo Norte hará que la capital "sea conocida en el mundo como la ciudad del diálogo, encuentro y desarrollo".

En cuanto a los plazos, el Ayuntamiento espera elevar al pleno el proyecto este año. Aunque todavía espera que la Comunidad de su visto bueno a varios informes, entre ellos el medioambiental, que es preceptivo. Se prevé que la Comunidad apruebe el plan el próximo año. Según las estimaciones de los promotores, este desarrollo generará 200.000 puestos de trabajo, y supone una inversión de 6.000 millones de euros.