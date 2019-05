Multa de 6,4 millones al Santander y de 1,5 millones a Unicaja por aplicar comisiones indebidas en las hipotecas

En 2014 se cambió la legislación para reforzar la capacidad sancionadora del Banco de España y que se pudieran publicar en la página web las sanciones. Este viernes ha anunciado las multas impuestas al Banco Santander que suman 6,4 millones y otras a Unicaja Banco por 1,5 millones, tras inspecciones de sus respectivas carteras hipotecarias.

Este expediente sancionador, que ya es firme en vía administrativa, tiene su origen en una inspección que el Banco de España llevó a cabo a distintas entidades en relación con los préstamos hipotecarios de 2014 y que le llevó a imponer sanciones similares a otros bancos.

Las grandes entidades española han abonado 21,75 millones desde noviembre de 2018 hasta hoy por distintas sanciones impuestas por el Banco de España tras detectar irregularidades en distintas operaciones hipotecarias. Las multadas son Abanca (3 millones), CaixaBank (4,8 millones), BBVA (2,7 millones), Bankia por BMN (1,2 millones) y por ella misma (900.000 euros), Banca Pueyo (876.000 euros) y Banco Pichincha (351.000 euros), entre las entidades más gran. Todas tuvieron una reducción del 40% sobre el importe de la multa propuesta por reconocer su responsabilidad y haber admitido los hechos.

Entre los motivos de la sanción están las irregularidades en el cobro de comisiones hipotecarias, como las de amortización anticipada, compensación por riesgo de tipo de interés, por novación en ampliaciones de plazo, redondeos de tipo de interés o falta de información precontractual al cliente.

En el caso del Santander se han impuesto dos sanciones, cada una de 4 millones, que se quedan en 3,2 millones tras una rebaja del 20% por el pago voluntario de la multa por parte de la entidad. De ese modo, los 8 millones se reducen a 6,4 millones, que podrían haber quedado en 4,5 millones si el banco admitiera su culpa.

Sin embargo, desde la entidad aclaran que no han reconocido la responsabilidad ni ha admitido los hechos en los que se sustenta el expediente sancionador al no estar de acuerdo; no obstante, y en aras a la máxima diligencia comercial con sus clientes, está subsanando todas las posibles deficiencias y devolviendo el dinero, informa Efe.

El Santander no admite la culpa, Unicaja sí

Según ha informado este viernes el organismo supervisor, Unicaja Banco también ha sido sancionada por partida doble, una por 1,75 millones y otra de 750.000 euros, aunque esos 2,5 millones se quedan en 1,5 millones por una reducción del 40% por admitir los hechos.

El supervisor le sanciona por cobrar una comisión por expedir la documentación bancaria que acredite el pago del préstamo. También hay infracciones en la entrega de la información precontractual y el contenido "tanto de dicha información como de la documentación contractual, así como a la forma en que se calcula la TAE en la documentación precontractual y contractual, toda vez que no se incluyen todos los gastos de formalización a cargo del prestatario y el coste del seguro de daños exigido para concertar la operación", dice la nota del Banco de España.