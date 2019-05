Las Bolsas europeas caen tras el recrudecimiento de la tensión comercial entre EE UU y China

El aumento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China ha teñido de rojo las principales Bolsas europeas. El índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid cotizaba en la media sesión de este lunes con una caída del 1,66% ante el recrudecimiento de las tensiones, lo que le llevaba a situarse en los 9.253,3 puntos pasadas las doce del mediodía.

Así, todos los valores del selectivo español se anotaban caídas en la media sesión, con CIE Automotive (-4,4%) y Arcelormittal (-4,14%) liderando los descensos. Por detrás, los mayores retrocesos eran para ACS (-3,82%), Técnicas Reunidas (-3,25%), Sabadell (-3,08%), Siemens Gamesa (-2,79%), Ence (-2,69%), Mapfre (-2,68%) y Acciona (-2,71%). El resto de la banca también cotizaba en negativo, con descensos del 2,37% para Bankia, del 2,34% para BBVA, del 2,15% para Santander, del 1,98% para CaixaBank y del 1,53% para Bankinter.

La mayoría de las principales plazas europeas también registraban descensos. Es el caso de Fráncfort (-2%) y París (-2,05%), mientras que la Bolsa de Londres avanzaba un 0,4%.

El aumento de las tensiones comerciales entre EE UU y China, que amenazan con hacer descarrilar las conversaciones entre ambos países, provocó una caída del 5,58% al cierre de la Bolsa de Shanghái, en sus peores cifras desde febrero de 2016, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong concluyó la jornada con un descenso del 3,27%. La Bolsa de Singapur, por su parte, perdió un 3,16% y el japonés Nikkei cedió un 0,22%.

En el mercado secundario de deuda, la prima de riesgo española se situaba en los 96 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a diez años se colocaba en el 0,979%. La cotización del euro frente al dólar se intercambiaba por 1,1193 billetes estadounidenses.

El pasado domingo, Donald Trump sacudió la tensa relación bilateral entre ambas potencias al advertir a través de un tuit, que el próximo viernes elevará del 10% al 25% los aranceles que aplica a productos chinos importados por valor de 200.000 millones de dólares. El mandatario aseguró que las medidas arancelarias impuestas al país asiático en el último año eran "parcialmente responsables de los buenos resultados" de la economía estadounidense y que han tenido “poco impacto en el costo del producto”.

Estas declaraciones se producen a solo tres días de una nueva reunión para avanzar en un pacto que ponga fin a un litigio que dura casi un año. Según explica el diario Financial Times, la delegación china tenía previsto llegar a territorio estadounidense este lunes para dar inicio a las negociaciones el miércoles, pero debido a las advertencias del mandatario se espera que lo hagan más tarde en la semana. "Lo más probable es un retraso del viaje y no su cancelación, ya que China quiere continuar con las negociaciones pero no puede responder a las amenazas de Trump con demasiada suavidad", explica la fuente citada por el medio británico. Liu He, vicepremier del gobierno chino y principal encargado de la negociación bilateral, ya había cancelado un viaje a Washington el pasado septiembre por una situación similar con Trump, y en dicha ocasión las autoridades chinas afirmaron que no negociarían "con un cuchillo en el cuello".