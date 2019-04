La acusación del ‘caso Bankia’ pide al FMI el contenido de las citas con Rato y Guindos

El sindicato CIC —la acusación del caso Bankia que ha pedido la comparecencia ante la Audiencia Nacional como testigo de Christine Lagarde— quiere conocer las gestiones que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) hizo en 2012 que le llevaron a emitir un informe en abril que aceleró la intervención de la entidad. Una pregunta enviada a Lagarde pide que “confirme, aclare y explique las reuniones mantenidas con Guindos” los meses antes de redactar el informe. También reclama que explique “el contenido y conclusiones obtenidas, si las conoce, de las reuniones y contactos mantenidos por los representantes del FMI con el presidente de BFA-Bankia, Rodrigo Rato y con el Ministro de Economía, Luis de Guindos, en febrero de 2012”, con motivo de la misión que envió a España para conocer el estado del sistema financiero. También pregunta por las reuniones “con los responsables del Banco de España y otras autoridades o entidades supervisoras, explicando el resultado y contenido principal de dichas reuniones, así como de las entrevistas mantenidas con otros agentes financieros, reguladores…, etc.”.

Por último, pide que “concrete” qué cifras de ayudas públicas consideraban necesarias para solucionar la crisis de BFA-Bankia y si las mismas estaban sustentadas en informes o análisis de algún tipo, así como las soluciones que planteaba o requería el FMI “para evitar el contagio a otras entidades”, como se dijo textualmente en el citado informe.

Además de Lagarde, CIC, representado por Andrés Herzog, pide que declare Ceyla Pazarbasioglu, ex directora adjunta del FMI que dirigió la redacción del informe. En el escrito, se dice que esta ex alta funcionaria ya no trabaja en el FMI, por lo que no procede canalizar su testifical a través de dicha institución, ni estaría, por lo tanto, sometida a esa supuesta “política de inmunidad” que le impediría declarar, según señala CIC. Pazarbasioglu es desde octubre de 2018 vicepresidenta de Crecimiento Equitativo, Finanzas e Instituciones del Banco Mundial.

En la justificación de la petición de declaración, CIC dice que es necesario conocer “el papel jugado por el FMI” en la crisis de BFA-Bankia por su informe. “Fue un elemento clave igualmente en la decisión de la BFA-Bankia de reformular sus cuentas, tal y como expresamente se reconoce en la memoria” de la entidad.