El BBVA gana 1.164 millones hasta marzo, un 9,8% menos, bajo la presidencia de Torres

Carlos Torres se ha estrenado como presidente del BBVA con sus primeros resultados, de enero hasta marzo. El banco ha decidido reforzar las cuentas de la entidad con un incremento del 27% en las provisiones por los problemas encontrados en las filiales de Estados Unidos y Turquía. Así, el BBVA ganó 1.164 millones de euros en el primer trimestre del año, un 9,8% menos que un año antes.

Además, el banco ha anunciado un cambio relevante en su consejo de administración: José Miguel Andrés Torrecillas ha dejado de ocupar el puesto más relevante, consejo coordinador, que se considera un contrapoder del presidente, para ocupar la vicepresidencia. En su lugar, Juan Pi Llorens, será consejero coordinador, además de presidente de la comisión de riesgos, lo que le convierte en el hombre fuerte del consejo. Hace unas semanas, la asociación de exdirectivos del BBVA, que reúne a los ex altos cargos del pasado, criticaron la inacción de Andrés Torrecillas en la crisis de las supuestas escuchas pagadas por el banco al excomisario Villarejo durante la presidencia de Francisco González. Acusaron a Andrés Torrecillas de no convocar el consejo para analizar el asunto y no seguir de cerca esta crisis.

Los mercados no reaccionaron a estos resultados ya que los publicó cuando habían cerrado las Bolsas, tras la reunión del consejo de administración. El grupo mejoró un 0,7% sus ingresos, pese a la caída de la facturación por comisiones en un 1,8%. Los gastos los redujo en la misma tasa con lo que elevó su margen neto un 3,2%. Sin embargo, el incremento en las provisiones para reforzar el negocio en Estados Unidos y Turquía lastraron su resultado final en casi un 10%.

España, Estados Unidos y Turquía, a la baja

Por área de negocio, España ganó 345 millones, un 14,7% menos, por la caída del margen financiero, que el banco atribuyó a la menor contribución de la cartera de deuda y la entrada en vigor de la nueva normativa contable NIIF 16. También descendieron los resultados por operaciones financieras, pero se compensaron con la menor necesidad de provisiones. La nota dice que "la incertidumbre sobre la política económica seguirá pesando negativamente sobre la actividad" y que en los próximos trimestres la economía será "menos dinámica"

En México el banco logró 627 millones, un 10,6%, lo que confirma como el pulmón del grupo. Los altos tipos de interés permitieron elevar el margen financiero, aunque también lo hicieron los gastos en un 10,7%. El BBVA destaca el incremento de los créditos en un 5,4% mientras que la morosidad se contiene en el 2%.

El consejero delegado, el turco Onur Genç, presenta los resultados ante los medios. Sin embargo, el beneficio de la filial de su país ha caído un 29%, hasta lograr 142 millones. Parte de este descenso se debe a la depreciación de la lira; sin este factor, el Garanti hubiera ganado un 7,7% más. Además, se vio castigado por el incremento de las provisiones.

Otro área de negocio con incremento de las provisiones fue Estados Unidos, que logró un beneficio de 127 millones, un 35% menos. Sin embargo, los tres márgenes de la cuenta presentan crecimientos significativos que el BBVA atribuye a la situación de los tipos, el auge del crédito y el ahorro de costes. Aquí también habla de que el crecimiento "se está moderando por el agotamiento del estímulo fiscal y la incertidumbre política".

En América del Sur (Argentina, Colombia y Perú) el grupo logró 193 millones de beneficios, un 23% más. Sin embargo, sin no hubiera sido por la caída de las divisas de los países de esta área, el resultado hubiera subido hasta el 46%. Argentina es el principal culpable de esta caído, ya que la cuenta ha sido ajustada a la hiperinflación de este país, según la entidad. Pese a todo, obtuvo 60 millones en Argentina, en donde más ganó de los tres países de este área. Los créditos subieron un 1,3%, con un ratio de morosidad del 4,4%, en línea con el trimestre anterior.

En cuanto a los ratios más relevantes, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE), cayó desde el 11,5% de diciembre pasado al 9,9% de marzo de 2019, por el efecto de los menores beneficios. El capital de máxima calidad CET 1 fully loaded, se mantuvo en el 11,3%, la eficiencia, que mide lo que gasta el banco por cada cien euros que ingresa, mejoró desde el 49,3% de diciembre al 48% actual. La plantilla del banco ha descendido un 4,6%, hasta 125.750, con 7.844 oficinas, un 4,3% menos que hace un año.

En cuanto a la estrategia de transformación digital, uno de los motores del BBVA, la entidad asegura que "está teniendo un claro impacto en el crecimiento de la base de clientes, la productividad, la eficiencia y la experiencia de cliente. Con información de finales de marzo, más de la mitad de los clientes (un 53%) utilizan canales digitales para relacionarse con el banco. Los clientes que interactúan por el móvil representan el 45% del total, una evolución que hace esperar que superen el umbral del 50%, un objetivo marcado para este año. Por su parte, las unidades vendidas por canales digitales representan el 57% del total, más del doble que hace dos años".