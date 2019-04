Telefónica lanza su propia Netflix para los que no son clientes de Movistar

Telefónica lanzará en el mes de junio una plataforma de televisión en streaming abierta a todo el mundo, sin necesidad de ser clientes de Movistar, en el que se podrá ver el contenido de los dos canales propios de su televisión de pago, #0 y #vamos, además de una biblioteca de contenidos con alrededor de unos 600 títulos entre series y películas. El coste de la suscripción será de ocho euros y se podrá ver en dos dispositivos a la vez. Además, la operadora ha anunciado nuevos servicios, como una conexión a internet para segundas residencias o un nuevo servicio de atención al cliente más personalizado para sus clientes premium.

Según ha explicado el presidente de Telefónica España en una presentación ante los medios en la sede de la empresa en Madrid, se trata de ofrecer nuevos servicios a los clientes tras "escuchar sus demandas". Sin embargo, una de las iniciativas no tiene que ver con los clientes, sino que se dirige también a todos los que no lo son. Es el caso de la plataforma de televisión en streaming (a través de internet). Ya tuvo una Movistar, la extinta Yomvi (luego llamada Movistar +), pero ahora la diferencia, señala la empresa, es que no hace falta ser cliente de la operadora para suscribirse. Como Netflix, HBO u otras, cualquiera con una línea de datos podrá suscribirse y, por ocho euros al mes, ver los contenidos de #0 (programas como La Resistencia o Ilustres Ignorantes) y #vamos (programas como El día después o Informe Robinson), además de una biblioteca con "300 series y documentales, 270 películas y 60 programas", tanto propios como de terceros. Con una misma suscripción, se podrá ver de forma independiente en dos dispositivos.

El presidente de la operadora en España no teme que la apertura de un canal para no clientes le reste negocio a los paquetes convergentes (telefonía, internet y televisión). Más bien al contratrio, espera que sirva de apertivo a quienes no disfrutan de los contenidos de Movistar ("muy valorados y premiados", según ha dicho Gayo) y que anime a estos suscriptores a "aumentar su relación con Movistar, contratando paquetes con más contenidos y servicios".

Otra de las iniciativas es la de suministrar internet en la segunda residencia. Con un router extra, los clientes de Movistar Fusión podrá tener en el chalé o la casa de vacaciones internet de 10 megas y ver los contenidos de su paquete convergente. Costará entre 15 y 30 euros al mes en función del paquete Fusión que tenga contratado el cliente.

También para los clientes más premium, los 1,5 millones de hogares que tienen Fusión, Movistar estrenará Priority, un servicio mejorado de atención al cliente, con el que prometen que el agente contactado atenderá personalmente y de principio a fin la incidencia que le presente el cliente, para “evitar que tenga que volver a llamar”, ha asegurado Gayo. El servicio ofrecerá también la posibilidad de hablar con una person siempre que el cliente lo exija o un experto tecnológico para resolver problemas técnicos, incluso aunque no tengan que ver con la red de Movistar. Finalmente, el servicio brindará a los clientes la posibilidad de acudir a programas de la cadena o acontecimientos deportivos o acceso preferente a determinados productos.

Además, lanzará otra serie de iniciativas próximamente, como un dispositivo (Movistar Car) de “instalación sencilla” para tener wifi en el coche, que además tendrá navegador y avisará automáticamente de una emergencia o permitirá el acceso a ofertas en combustible, que se lanzará en mayo. También, en el tercer trimestre, venderá seguros, para lo cual ya está negociando con distintos socios, según ha dicho Gayo.