Incidentes entre trabajadores de Alcoa y la Policía frente al Congreso

Eran las 12 del mediodía de este jueves cuando la concentración de trabajadores de la multinacional de aluminio Alcoa cerca del Congreso ha derivado en incidentes con la policía. Un centenar de empleados de las plantas de Avilés y A Coruña se manifestaban a unos metros del Congreso de los Diputados en Madrid entre lemas, bengalas y petardos. Reclaman a la ministra de Industria Reyes Maroto una solución al cierre de estas dos instalaciones. En un momento de la manifestación, Juan Carlos López Corbacho, presidente del comité de empresa de la planta gallega, se ha acercado a hablar con los agentes que formaban el cordón policial para intentar convencerles de que les dejaran acercarse a las puertas del Parlamento, según ha explicado a este diario. La confusión y los nervios han terminado en un enfrentamiento que se ha saldado con un trabajador detenido.

Frente a la concentración, diputados de todos los partidos políticos daban declaraciones a los medios. Los representantes parlamentarios de Unidas Podemos han intentado mediar entre los trabajadores de Alcoa y la policía para evitar el choque entre ambas partes. Algunos de ellos, como Yolanda Díaz (IU), han terminado en el suelo. Ángela Rodríguez, de Podemos, también ha recibido empujones de los agentes con los que ha tenido un enfrentamiento verbal Antón Gómez Reino, Rafa Mayoral, ambos de Podemos, y el responsable del Partido Comunista Enrique Santiago. Alberto Garzón, líder de IU, también presente, ha sido otro de los dirigentes que ha intentado mediar. Tras el incidente, todos se han vestido con las camisetas naranjas de Alcoa y han formado una barrera entre trabajadores y agentes.

Alcoa anunció el pasado octubre la decisión de cerrar dos plantas en España, las de Avilés y A Coruña, que emplean, respectivamente, a 317 y 369 trabajadores. La empresa explicó a los trabajadores el inicio de un “procedimiento de despido colectivo” apelando al elevado precio de la energía y de la alúmina, la materia prima, que han provocado pérdidas en ambas factorías. La multinacional mantiene su producción en la planta de San Cibrao (Lugo), que produce tanto aluminio como alúmina. "No solo es una reivindicación para el Gobierno, es un mensaje a toda la clase política. No vamos a permitir que se nos use cómo juguete electoral", ha dicho Corbacho. "Pedimos regulación, energía estable a precios competitivos. Somos una empresa que nunca va a repercutir en el coste en su producto final. Nos fijan los precios fuera". El representante sindical le ha dado dos meses de vida a la empresa si no llegan a una solución con el Gobierno.

Por el momento, los trabajadores de Alcoa no han dado detalles de la identidad de la persona retenida. Desconocen si ha sido detenido. Están en contacto con Delegación de Gobierno para tener más detalles sobre un compañero del que solo informan de que trabaja en la planta de A Coruña.

Entre las personas a las que los agentes han retenido en el suelo se encontraba el secretario general de Industria de CC OO, Agustín Martín, al que el diputado Mayoral y el candidato de IU por Madrid Enrique Santiago se han llevado para evitar su detención.

Los trabajadores se han concentrado en las inmediaciones del Congreso para posteriormente tener reuniones con el secretario general del Ministerio para Industria y la Pyme, Raúl Blanco, y con representantes del PSOE y de Unidas Podemos, mientras que los encuentros con PP y Ciudadanos seguían a la espera de confirmación.

Además de una solución para las plantas, los trabajadores exigirán al Gobierno la inclusión en el futuro Estatuto de consumidores electrointensivos las medidas suficientes para equiparar en costes eléctricos a la industria española frente a sus competidores internacionales.