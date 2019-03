Ribera augura operaciones corporativas en el sector energético

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha augurado hoy pronosticado "movimientos corporativos importantes" en el sector energético europeo. Según su pronóstico, lo más normal es que el sector viva un proceso de "gran transformación" para adaptarse al nuevo paradigma de una economía orientada a la descarbonización. Ribera, que ha intervenido en un desayuno organizado por Europa Press, ha destacado además el carácter "sistémico" del sector, incidiendo en que las empresas con actividades reguladas deben tener capacidad de anticipación y una estrategia clara de reinversión de sus beneficios.

La ministra introdujo esta cuestión tras ser preguntada por si le va a pedir al nuevo presidente de Endesa, el jurista Juan Sánchez-Calero, que mantenga la españolidad de la compañía (controlada en un 70% por el grupo italiano Enel) en el sentido de asegurar las inversiones y la presencia en el país, tal y como piden los sindicatos. Ribera ha subrayado que tiene confianza en que la empresa "aspire a seguir desempeñando un papel relevante en nuestra economía" y en que Endesa tendrá "claro" el conjunto de prioridades que exige la transición ecológica.

Además, Ribera ha destacado que mantendrá un diálogo constante y serio; pero ha recordado que se trata de una compañía privada a cuyos órganos de gobierno corresponde marcar el rumbo que debe tomar la compañía y no al Ministerio. En ese sentido, ha abogado por un diálogo "serio y estable" para que las cosas evolucionen "en la dirección correcta". "Si no, estaríamos hablando de la necesidad de renacionalizar empresas enteras, lo que no es el caso", ha completado.

La ministra ha descartado que la finalización de la suspensión temporal del impuesto a la generación, una de las medidas que adoptó el Gobierno en octubre para paliar los efectos de la subida de la electricidad en los consumidores, tenga un "efecto real" sobre la factura de la luz, "aunque está por ver".

Al respecto, se ha preguntado qué dirían los medios de comunicación si, por decreto ley, en Consejo de Ministros y a 15 días de las elecciones se ampliara la suspensión y para ello se hiciera una aportación presupuestaria importante. "Los titulares de prensa acusarían al Gobierno de electoralista", ha dicho, para a continuación reordar que le hubiera gustado abordar una reforma fiscal de la energía con el Ministerio de Hacienda, donde ese impuesto tendrá la "reflexión profunda" que requiere.

Pobreza y autoconsumo

Por otra parte, ha dicho que el Gobierno aprobará antes de que acabe la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad. La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas "puntuales" para facilitar el acceso al bono eléctrico, pero subrayó que no existía "un análisis concreto" respecto a la pobreza energética. "Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo", ha manifestado.

En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como 'impuesto al sol' del PP para la energía autoconsumida. Sobre la Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024, el Ministerio para la Transición Ecológica abrió un periodo de consulta pública sobre el borrador, que concluye este miércoles.

Este documento contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas en el país.

Asimismo, Teresa Ribera destacó que la transición ecológica es "una oportunidad" para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, ha afirmado que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser "negociados y pactados", incorporando al mayor número de actores y administraciones.