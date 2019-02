Villalobos rechaza volver a convocar el Pacto de Toledo si no hay visos de acuerdo

La presidenta del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, ha rechazado este miércoles realizar una convocatoria del pleno de esta comisión, que debate las recomendaciones sobre pensiones, "si no hay un documento que represente la posición del 90% del conjunto de los grupos". Estas palabras dificultan la celebración de nueva sesión una sesión del Pacto de Toledo, el debate que lleva más de tres años en marcha y que tras la reunión del martes saltó por los aires. Sin esa nueva reunión in extremis, no será factible la finalización de la legislatura con un texto de recomendaciones para una próxima reforma de pensiones.

En la reunión de los portavoces del Pacto de Toledo el martes se constató la imposibilidad de alcanzar ese texto de consenso amplio. El anuncio de Podemos de que iban a presentar más de los tres votos particulares que habían anunciado hace meses, bastantes más, provocó una salida en tromba contra la formación morada de todos los demás grupos políticos.

"Podemos reunirnos, pero ¿con qué documento? ¿Qué documento llevo yo como presidenta para debatirlo y que se pueda votar?", se ha preguntado este miércoles Villalobos, ante preguntas de los medios. Ha cargado contra la postura de Podemos, que acudió con intención de cambiar todo lo que ya estaba más o menos acordado. Si los portavoces quieren debatir, pero no hay visos de llegar a acuerdos, ha señalado, "que vayan a la televisión y monten un debate".

Ya por la tarde ayer, el PSOE, PNV, PDeCAT y Compromís presentaron una petición para que se convocara un pleno de la comisión. Pero la propia composición de la mesa dificulta esta convocatoria. PP y Ciudadanos tienen la mayoría y es difícil que en el clima político actual estas formaciones le den este as a los socialistas.

La convocatoria electoral lo complica todo

El PSOE, PNV, PDeCAT y Compromís, ante la cercanía de las posiciones y la inminencia de las elecciones quería acelerar los trabajos para concluir la legislatura con un pacto. El PP y Ciudadanos pensaban que necesitaban más tiempo, pero admitían la proximidad. En este escenario, la posición de Podemos rompió, en palabras de los demás, la posibilidad de un acuerdo. Ahora habrá que esperar a la siguiente legislatura y ver si hay voluntad política para recoger las conversaciones en el punto en el que están después de casi tres años de conversaciones o comenzar de cero.

Este martes Diaz defendía su postura, diciendo que bajo el Pacto de Toledo se han hecho recortes de pensiones y que ya Gaspar Llamazares rechazó el retraso de la edad de jubilación en 2011, en la anterior edición del Pacto.

Por su parte, la portavoz socialista, Mercè Perea, atacaba a la formación de Pablo Iglesias diciendo que habían reeditado "la pinza de Anguita". El PSOE, como PNV, PDeCAT y Compromís, defienden que la posición maximalista de Podemos facilita al PP su discurso, en el que admite un "preacuerdo" en pensiones, pero a continuación señala que todavía no está maduro un acuerdo definitivo completo.