Norniella, consejero de Bankia, no explica por qué faltaron datos clave en el folleto de salida a Bolsa

El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda con el PP, José Manuel Fernández Norniella, restó importancia a su papel ejecutivo en Bankia y llegó a decir que no se enteró "de nada" de las últimas razones por las que llegó la crisis a la entidad en su segunda sesión de declaración en la Audiencia Nacional por la salida a Bolsa de Bankia. No supo explicar ante el fiscal por qué el folleto de salida no advirtió de graves problemas de la entidad que posteriormente supusieron importantes quebrantos.

El ejecutivo, hombre de confianza de Rato y uno de los cuatro directivos que formaba la cúpula, volvió a derivar responsabilidades de su gestión en los organismos supervisores. En la sesión anterior, asignó al Banco de España el peso de la operación porque concedió las autorizaciones. En la sesión de este martes Norniella se centró en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Dijo que este supervisor bursátil aprobó el folleto de salida a Bolsa de la entidad fue porque consideró que la información que incluía era "suficiente", por lo que él se considera "humildemente incapaz" de corregir al supervisor.

Sin embargo, el fiscal Alejandro Luzón, insistió en las graves ausencias que contenía el folleto, ya que el juicio se centra en la estafa a los inversores por la falsedad de las cuentas de la salida a Bolsa. Luzón interrogó a Norniella por los motivos que les llevaron a realizar "advertencias generales sobre riesgos, cuando sabían que existían algunos problemas concretos que afectaban de forma relevante a las cuentas de la entidad". El acusado no dio explicaciones concretas que justificaran las ausencias en el folleto, y respondió con ambigüedad o sin concretar su papel. "Se ha dicho que soy un anciano" (tiene 73 años) "y eso ocurrió hace siete años", justificó en una ocasión.

Incluso cuando el fiscal le preguntó por el anómalo hecho de presentar las cuentas de Bankia de 2011 sin auditoría ante la CNMV, Norniella respondió que no le llamó la atención porque "nadie dijo que podía haber ningún problema". Este hecho, en abril de 2012, disparó las alarmas sobre la verdadera salud financiera de Bankia y desencadenó en su intervención por el Estado en mayo.

Cuatro ausencias en el folleto

Entre las graves ausencias de problemas reales, Luzón destacó cuatro: la necesidad que tenía Bankia de realizar unos 700 millones en provisiones por el hundimiento del valor de Martinsa Fadesa, que quebró siendo Bankia la más perjudicada, así como los problemas con la aseguradora Aviva -que precisó dotaciones de 700 millones al romper su contrato-, las graves deficiencias del grupo inmobiliario (que originaron pérdidas enormes) y la depreciación de las acciones de Bancaja Inversiones, colocadas al Deutsche Bank, y que en su recompra provocarían quebrantos.

Todos estos problemas ocurrieron meses antes o poco después de la salida a Bolsa, en julio de 2011, pero el fiscal consideró que debía ser del conocimiento del consejo de administración, en donde estaba sentado Norniella. Luzón recordó las palabras del inspector José Antonio Casáus, que dijo que Bankia era "una máquina de perder dinero" porque tenía graves problemas para generar ingresos recurrentes. Norniella comentó que esos eran comentarios internos que no llegaron al consejo, como tampoco trataron con profundidad la quiebra de Martinsa Fadesa, que exigía unos 700 millones en provisiones. "Se habló de la crisis de Martinsa en el consejo, pero nada más", afirmó.

La fiscalía pide tres años de prisión por estafa a los inversores al expresidente de las Cámaras de Comercio y una de las personas más próximas a Rodrigo Rato durante su mandato en Bankia, entidad de la que cobró, solo en 2011, 1,05 millones por sueldo, dietas y aportación a pensiones.

"No conocía nada"

Pese a estas retribuciones, Norniella se restó importancia en la cadena de mando hasta el punto de que el fiscal le preguntó. ¿"Usted no se enteraba de nada? Perdone que se lo pregunte así, pero era uno de los cuatro consejeros más importantes del banco...", le interrogó el fiscal sobre la crisis del banco en los últimos meses previos a la intervención. Norniella respondió: "No conocía nada. Estaba centrado en mi proyecto profesional" (el proyecto inmobiliario) "y lo que estaba pasando era una incógnita... la Bolsa funcionaba y los mercados también , pero por otro lado en la entidad era el caos. Hasta el 13 abril el banco era viable y no se entiende cómo puede pasar, que en tan poco tiempo, de ser viable a no viables".

El exconsejero explicó que una vez que el Fondo Monetario Internacional (FMI), publicó que Bankia tenía problemas financieros "entramos en una elipse complicada; los inspectores de Banco de España decían lo mismo que nosotros, que el banco estaba bien, y de repente, deja de funcionar, en un momento hizo crac a partir del informe del FMI". El fiscal le repreguntó si creía que hasta entonces todo iba bien, a lo que admitió que "tampoco puedo decir eso", y recordó que nadie supo anticipar la crisis económica y financiera y todos los problemas que llegaron en aquellas fechas.

Incluso, para restarse importancia, dijo que fue fundador de BFA, la matriz de Bankia, "porque estaba allí de paso, soy uno de los cientos de personas que fundaron Bankia entre varias cajas". Tanto el fiscal como la abogada representante del FROB le cuestionaron por las razones de su dimisión, que se produjo a continuación de la de Rodrigo Rato en mayo de 2012. No dio explicaciones concretas más allá de que lo hizo por lealtad a Rato ya que entendía que una vez que él se fuera "vendrían otros para hacerse cargo" de la entidad. También dijo que era un momento muy confuso con grandes interferencias políticas.

La CNMV lo aprobó todo

Volviendo al papel de la CNMV, Norniella explicó que le alegró que el supervisor les incrementara las exigencias en la salida a Bolsa, ya que "aplicó los principios europeos en este campo, no solo los españoles. Entiendo que toda la información que pueda facilitarse en el folleto es positiva para los inversores; la CNMV lo aprobó y tanto el Banco de España como las entidades colocadoras le dieron el visto bueno, por lo que consideraron que la información que se proporcionaba era suficiente", apuntó.

"Si fue autorizado, revisado y comprobado por el regulador correspondiente, que es la máxima autoridad sobre la salida a Bolsa, entenderá que me considero humildemente incapaz de corregir lo que pueda decir la CNMV si lo consideró suficiente. Si era o o no suficiente, no tengo capacidad para determinarlo, pero sí tengo la seguridad como consejero de que ese folleto fue aprobado por la CNMV y valorado por el Banco de España, los bancos colocadores y una serie de instituciones que son las que tienen que dar garantía al consejo", apostilló Norniella.