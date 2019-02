Norniella, exconsejero de Bankia, asegura que el Banco de España controló la salida a Bolsa

Los 11 inspectores que el Banco de España tenía en Bankia han salido a relucir de nuevo durante el jucio por la salida a Bolsa de la entidad. El exconsejero de Bankia y exsecretario de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella ha asegurado, como en su momento hizo Rodrigo Rato, que fue el regulador el que decidió y pilotó el proceso de intregración de las siete cajas que dieron origen a Bankia. Ha añadido que la presencia de los 11 inspectores en la sede era para él una "garantía", una "seguridad" de que todo se estaba haciendo correctamente.

Este lunes se ha reanudado en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares el juicio por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2011 con el interrogatorio de Fernández Norniella, expresidente de las Cámaras de Comercio y una de las personas más próximas a Rodrigo Rato en aquella época. Pese a que estaba previsto que la fiscal Carmen Launa se incorporara de nuevo al juicio tras su baja por enfermedad, es el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien hace las preguntas. Luzón conoce el caso porque llevó la instrucción. Después de Norniella declararán los otros dos acusados por la Fiscalía, José Luis Olivas y Francisco Verdú.

Fernández Norniella ha asegurado que el Banco de España fue el "inductor" del proceso de integración de las cajas. El consejero formaba parte del selecto grupo de consejeros que dirigían la entidad junto con Rodrigo Rato. De hecho, él mismo se definió como "el más fiel escudero de Rato". "Creo que el Banco de España fue el inductor del proceso y, a partir de ahí, la comunicación fue con los presidentes de las cajas. Yo como consejero no tuve ningún contacto con ninguna institución", ha asegurado.

Norniella ha insistido en que, como consejero, la información que le llegaba era "superficial", pero que en base a esta, la integración se hizo según lo que marcaba no solo el Banco de España, sino también el FROB y el Ministerio de Economía, sobre el que ha insistido en varias ocasiones. "El Banco de España, que yo sepa, nunca hizo una manifestación en sentido contrario. Nunca dijo: ustedes están haciendo algo mal", ha asegurado.

Buena parte del interrogatorio de Luzón se ha centrado en el informe de PwC que valoró en 11.500 millones las provisiones que la nueva entidad debía dotar contra reservas. Luzón, como hizo Launa con Rato, preguntó a Norniella por qué el consejo decidió no hacer caso a ese cálculo. El consejero ha respondido en la línea en que lo hizo Rodrigo Rato, asegurando que había más cálculos, como el del plan de integración, realizado por AFI y Deloitte.

Luzón ha llevado a Norniella a una contradicción: primero le ha sacado que el informe de PwC se encargó "para estar seguros" y después Norniella ha confirmado que el consejo no le hizo caso. Según el fiscal, el informe de PwC estaba "más actualizado, era más exhaustivo y más cercano en el tiempo" que el plan de integración de AFI y Deloitte. "¿Por qué no le hacen caso? Dice que les da tranquilidad pero no le hacen caso", ha insistido Luzón. Y ha continuado: "Si hubiesen reconocido los ajustes del informe de PwC, ¿el SIP habría sido viable?". A lo que Norniella ha respondido echando balones fuera: "Hubiese sido un serio problema para el Banco de España, su inspección, el FROB, Europa, el Ministerio de Economía...".

El exconsejero de Bankia ha repetido en varias ocasiones que su posición era "de trinchera" y que todas las decisiones relacionadas con el proceso de integración estaban a "un nivel muy superior" al que él se movía porque él trabajaba en aspectos "de funcionamiento y de logística".

Luzón también ha preguntado por el folleto con el que salió a Bolsa la entidad, que recoge la información que se dio a los inversores. En concreto, ha inquirido a Norniella por qué no se incluyeron en el folleto los cálculos de PwC, ese informe "mejor" que se encargó pero no se utilizó: ¿Por qué no lo mencionaron? ¿No les pareció oportuno?". El exconsejero ha respondido así: "Yo no redacté el folleto". Y ha añadido que la entidad contrató "a los mejores" expertos para elaborarlo.