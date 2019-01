El enfriamiento económico aleja la subida de tipos de interés en la eurozona

La última vez que el BCE elevó los tipos de interés, en julio de 2011, el sur de Europa salía de una crisis en la que no tardaría en volver a caer. Mario Draghi, que entonces aún no presidía el Eurobanco, lo tenía todo preparado para despedirse de Fráncfort con la primera subida de tipos de su mandato. Pero los datos se lo están poniendo difícil. La desacelaración de la economía y la baja inflación amenazan con retrasar el alza prevista para este otoño. La mayoría de inversores y analistas ya descartan una subida del precio del dinero en 2019. “Si todo continúa deteriorándose, a Draghi no le va a quedar otra opción que cambiar sus planes”, asegura Carsten Brzeski, de ING.