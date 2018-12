Renfe cobra 10 euros para optar a uno de los puestos de trabajo que solicita

A veces no es suficiente con prepararse para participar en un proceso de selección. Renfe ha publicado una oferta de empleo en la que pide a los candidatos que abonen 10 euros en concepto de “derechos de participación” para poder aspirar a una de las 57 plazas de técnico solicitadas por la empresa pública. La convocatoria publicada en la página web de la compañía aclara que el aspirante debe "realizar tantos ingresos como convocatorias a las que se presente como candidato". Y añade que, si el ingreso no se efectúa, la inscripción "no se considerará válida" y "el candidato será excluido del proceso".

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha tachado esta práctica de "lamentable" y ha acusado a la entidad de aprovecharse de la precariedad laboral para generar ingresos. Renfe justifica este abono como una tasa, cuyo pago ha de realizarse a través de la pasarela de pago de CaixaBank. Adif utilizó esta misma modalidad hace dos años, cuando convocó 205 plazas tras seis años sin abrir procesos de selección. Las únicas diferencias eran el importe, de 14,97 euros en el caso de la empresa gestora de la red ferroviaria, y la posibilidad de que el aspirante estuviera exento o contara con algún tipo de bonificación.

Renfe aclara en su oferta de trabajo que en en ningún caso realizará la devolución del importe de estos derechos de participación "por la no obtención de plaza, por la no asistencia a las pruebas de selección, por no reunir o acreditar los requisitos de la convocatoria, o por abonar los derechos sin realizar la inscripción en la web del Grupo Renfe".

La OCU ha pedido a Renfe que cese en este tipo de prácticas y que devuelva a quienes ya se hayan inscrito en la oferta de empleo la cantidad abonada por este concepto. La organización además recuerda que la mayor parte de los candidatos son desempleados, que "tienen más dificultad para afrontar cualquier tipo de gasto", y que los procesos de selección deberían de estar abiertos a cualquier candidato sin necesidad de abonar importe alguno, ya que los costes del proceso deberían de sufragarse con los impuestos en el caso se trate de una empresa pública.

El plazo de admisión para optar a una de las 57 plazas de técnico convocadas para Renfe empezó el 29 de noviembre y finalizará el día 18 de diciembre, ambos incluidos. En la página web de la empresa también se oferta un puesto de Estructura de Dirección. En este caso no se requiere el abono de ningún importe.