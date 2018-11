Goirigolzarri cree que mejorar la reputación es el mayor reto de la banca

La reputación del sector es un reto tan o más importante que la transformación tecnológica para la banca, ha dicho José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia, en el V Congreso de la Asociación del Progreso para la Dirección, que se celebran Barcelona.

Pendiente del juicio de la salida a Bolsa de Bankia, que arranca este lunes, y que espera que cuanto más se aceleren los pasos para su resolución, mejor; Goirigolzarri ha dicho que el sector debe responder al reto reputacional escuchando lo que la sociedad está reclamando. "La sociedad culpa a los banqueros del descenso de su nivel de vida", ha dicho. Para cambiar esto en el futuro nuestras prácticas de gobierno corporativo deben ser excelentes. "Seguiremos cometiendo errores porque somos falibles", ha reconocido.

El presidente de Bankia cree que la banca debe explicar su papel a la sociedad, pues solo será relevante y sostenible en ella si la sociedad la necesita. Goirigolzarri, que ha pedido a la ley hipotecaria claridad y seguridad jurídica, ha afirmado que la enorme competencia de la banca española ha propiciado que tenga los precios más baratos de Europa. Pero un sistema financiero sólido pasa porque sea rentable y en la actualidad la rentabilidad sobre recursos propios está por debajo del coste de capital y eso no es sostenible en el tiempo, ha dicho. Unos bancos no rentables no pueden financiar el crecimiento de un país.